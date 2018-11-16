選情緊繃 柯坦言可能會輸

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中國時報
／台北報導

距離九合一選舉剩下不到10天，爭取連任的台北市長柯文哲近日市場、商圈跑透透，還密集安排演講盼催出選票，只不過，選情緊繃下，他15日受訪時仍透露憂心，坦言「還是有可能會輸」，除非自己領先對手很多，否則各被拉去一點，「我就輸掉了！」

原本柯文哲選情穩定，但韓流號召藍營選票回歸，加上「小野事件」發酵，柯9日首度鬆口，政黨有其組織動員的能力，如果藍綠各拉走一點票，「我就倒了」。

昨天他談到選情時再度表示，自己很誠實地回去算過，政黨最後催票還是有它的實力，包括里長、後援會、百工百業、區黨部等組織；而且，從2014年經驗來看，當最後政黨開始催票時，除非贏第二名很多，不然這拉一點、那拉一點，「我就輸掉了！」

對於目前選情，親柯幕僚透露，歷經這1、2周韓流發酵與小野事件，中間選民以及淺綠的支持板塊還在，但淺藍選票的確有流失，正因如此，近期柯文哲會透過媒體堵訪和演講，不斷強化自己「非藍非綠、走在中道上」的特質與形象；更直接地說，雖然競選總幹事小野挺綠營陳其邁的確對選情造成傷害，但事後柯沒有開除小野，足以證明柯能夠接受團隊成員政治光譜分布位置不同，柯不是藍也不是綠。

至於，國民黨候選人丁守中批柯文哲與蔡英文總統合謀操作棄保，民進黨候選人姚文智也指控柯利用妻子陳佩琪臉書PO文操作棄保。對此，柯文哲也反擊丁姚說，從兩人的話可以看出，「眼中只有藍綠、心中只有陰謀論、手段只有貼標籤」，他們不管怎麼看都是這樣，自己是「啞巴吃黃蓮」。

柯更向選民喊話，高雄現在藍綠很激烈的對抗，但台北市作為台灣最領先的城市，應該是整個政治發展最早可以讓藍綠以外的東西，在這邊生存的地方；他向選民喊話，給台北一個機會，台灣才有機會。

(中國時報)

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