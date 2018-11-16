國民黨台南老窮說 黃偉哲狠酸可悲

2018年11月16日 04:11 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

黃偉哲參加在地企業影片發表，提到有人不在台南卻唱衰台南很可悲。（程炳璋攝）

民進黨台南市長候選人黃偉哲15日參加台南市政府新聞處舉辦的「台南精神、產業驕傲」影片發表，提到這次選舉有人不在台南卻唱衰台南很可悲。國民黨籍台南市長候選人高思博陣營回應沒有唱衰台南，「做得不好，過得不好」是台南人普遍心聲。

選戰最後階段白熱化，國民黨日前批評台南市「又老又窮」，台南市新聞處15日邀集5家在地企業拍攝2支影片，記錄這些企業在國際競爭中展現傲人的產業成就，為台南製造就業機會，是台南人的驕傲，反擊意味濃厚。

出席發表會的黃偉哲意有所指，表示有人不在台南卻還唱衰台南，實在很可悲。他樂見有人出於善意對台南提出針砭，這種惡意批評是對台南不了解，唱衰台南很可嘆與可悲。

高思博競選總部回應，沒有人惡意唱衰台南，「做得不好，過得不好」是台南人普遍心聲，自己就是想要台南人過好日子才出來參選。請黃偉哲委員認真聆聽人民底層的聲音，不要只當名嘴市長耍嘴皮。

台灣首府大學副校長郭添財以「郭添財教育基金會」名義，15日號召近百位教育界人士力挺國民黨台南市長候選人高思博。高思博端出「校園行政減量、海選教育局長」政見，宣告回歸教育專業，不讓政治力介入校園。

高思博指出，台灣的縣巿首長為了落實教育政見，常把教育系統當成行政系統使用，長年採行政指導、行政一條鞭，上命下行。他認為教育局長雖是政務官，但一定要去政治化，他提出權力下放，遴選教育局長。此外，他也承諾，行政減量、專職教育、制定台南巿偏鄉教育自治條例，建立教師彈性退場機置，並做到「安心校園零毒品」，讓孩子有個健康又安全的校園環境。

(中國時報)