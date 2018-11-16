港湖新人拚出頭 攻現任不手軟

2018年11月16日 04:11 中國時報 陳燕珩 、 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

選戰進入最後衝刺階段，北市內湖、南港區資深議員多，今年不少新人想卡位，15日在公辦政見發表會上火力全開，狠酸現任議員未出席，等同不重視選民，還有新人直指老將選舉公報政見與4年前一模一樣，連標點符號都沒改，戰力十足的表現，帶來不少激烈火花。

港湖區共15人爭9席，由於前幾屆席次幾乎無變動，2014年現任議員也全數連任，外界認為新人搶攻不易。昨舉辦政見發表會，國民黨新人戰將游淑慧一上場就開炮，強調出席政見發表會是種責任，卻有現任議員不來，「不知是選情太好，還是認為支持者都不用聽政見？」

儘管游淑慧未點名，但現任議員僅民進黨江志銘未到場，明示意味濃厚。她也強調，雖然是首次參選，但過去8年都在北市府擔任幕僚，對市政很熟悉，若當選議員絕不會是「實習生」，此話也被解讀為在暗諷北農總經理吳音寧。

代表社民黨參選的陳又新則說，選舉公報上有議員政見跟4年前一模一樣，幾乎是「複製貼上」，連標點符號都沒改，難道選民都不重視政見，只要配票喊搶救，含血、含淚投票就好嗎？

隨後輪到民進黨老將王孝維上場，沒被指名的他主動跳出來澄清，他表示，許多政見4年來都留著，是因重大政策可能延續5到10年之久，像是捷運民生汐止線議題就監督了12年，駁斥外界質疑。

至於上屆參選失利的新黨趙家蓉，今年捲土重來，她昨主打婦幼政策，除了要增加公立幼兒園比例，也主張建立女警校園巡守制度，讓幼童在校園裡可多一分安全保障。

(中國時報)