嘉縣長3選將 同端婦幼牛肉

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中國時報
／嘉縣報導

嘉義縣3縣長選將全力搶攻婦女票，民進黨翁章梁15日端出4大婦幼政見，無黨籍吳芳銘也提出產檢車資補助5000元等牛肉，日前提出婦幼政見的國民黨吳育仁主訴求打造減輕負擔，讓家長放心、幼兒開心的完善托育體系，其中翁章梁和吳芳銘不約而同提到縣府機關女性主管比例保障3分之1，曾經共事多年的老同事所見略同。

翁章梁昨在18鄉鎮市姊妹幫後援會力挺下，端出「善用女力」、「落實婦權」、「衛教到府」及「安心托育」4大婦幼政見，翁章梁感性提到他成長環境看到台灣女性角色、地位一路演變，雖然社會參與比例提高，仍遠遠不及男性領導的主流地位，所以他要創造女性發展的空間跟機會，包括縣府女性首長比例不會少於3分之1、每2年舉辦傑出婦女表揚。

另翁章梁也提到針對新手媽媽，提供相關資源到府服務，廣設公托、臨時托育及增設更多親子遊戲空間，幫忙女性微型創業、落實育嬰假和生理假等，承諾全力為女性朋友爭取發展和相關福利。

吳芳銘則是力求提升0至6歲嬰幼兒照顧和教育福利和環境，興建婦女與兒童育樂中心，就幼兒教育、托育與托嬰爭取公平補助，推動並保障婦女權益，防家暴、性騷擾和性侵，提升兩性平權，推動縣府機關女性主管占3分之1，另「助妳好孕」政策，提供產檢車資補助5000元，讓孕婦安心懷孕照顧胎兒，減輕準爸媽負擔。

吳育仁日前成立「女力向前愛在藍天」婦團志工後援會就已公布婦幼政見，除希望營造職業婦女友善就業環境外，也主張發放坐月子津貼，提供育兒父母一定數量與比例的公宅優先承租權，另也特別針對銀齡婦女的健全樂活環境，提出相關規畫。

(中國時報)

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