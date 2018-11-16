朱立倫陪掃街 林姿妙全力衝

新北市長朱立倫15日專程到宜蘭輔選，陪同國民黨籍縣長候選人林姿妙、市長候選人張森霖以及多位縣議員候選人一同掃街拜票。（胡健森攝）

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中國時報
／宜蘭報導

距離投票日倒數8天，聲勢佔上風的國民黨候選人林姿妙陣營乘勝追擊，暨之前先後邀請國民黨新北市長候選人侯友宜、高雄市長候選人韓國瑜等人到宜蘭縣站台輔選，15日又找來新北市長朱立倫到宜蘭市陪同掃街拜票，所到之處受到民眾熱情歡迎。

朱立倫陪同林姿妙拜票的地點宜蘭市則是宜蘭縣公教人員大票倉，對民進黨政府推動的年改政策滿肚子怨氣的民眾，紛紛將對民進黨政府不滿的情緒轉化為對林姿妙、朱立倫的滿腔支持與熱情，加油、當選聲不斷，沿途不斷有熱情支持者燃放鞭炮表示歡迎。

大咖來站台 拉抬林聲勢

朱立倫表示，自己跑遍了全台灣，國民黨對整體的選情越來越有信心，宜蘭縣、新北市一定會勝選，台中市、高雄市也非常樂觀，同時還帶動了其他各縣市，原本選情相對比較緊張的桃園市、台南市的氣勢也都拉抬起來了，台北市則是在做最後的衝刺，國民黨這場選戰是全面作戰，要爭取最大的勝選。

除了林姿妙，國民黨宜蘭市長候選人張森霖以及多位黨籍縣議員候選人也都加入這支掃街隊伍；對於朱立倫專程到宜蘭輔選，林姿妙直說「很高興、很感謝」，城市之間能夠多交流求進步，是很好的事情；朱立倫也對林姿妙多有肯定，稱讚林是實實在在、腳踏實地，更是國民黨推出最好的候選人。

藍全面作戰 搶最大勝選

朱立倫還說，很感謝林姿妙一起擋下會傷害新北市以及宜蘭縣民健康的深澳電廠，未來新北市與宜蘭縣更可以一起推動交通、觀光、旅遊、產業，相鄰的宜蘭縣與新北市有太多可以合作的面向，也相信未來的侯友宜市長及林姿妙縣長一定會密切合作。

(中國時報)

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