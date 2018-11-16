金門查獲賄選 2軍人涉賣票

2018年11月16日 04:11 中國時報 李金生 ／金門報導 ／金門報導

金門地檢署查獲地區首宗現金賄選案，連日來兵分多路在台、金兩地大搜索，目前已有12名被告、4名證人到案，其中包括2名收賄賣票的現役軍人。主嫌李姓樁腳涉以每票5000元，或含台金往返機票在內共5000元，替烈嶼鄉某鄉長候選人買票，檢方已向法院聲請羈押獲准，循線擴大偵辦中。

軍人涉賄首例 金防部遺憾

2名各在大、小金門服役，均設籍烈嶼鄉的洪姓軍人，由金門憲兵隊拘提到案，均坦承不諱，不僅是今年軍人涉嫌賄選的首例，也是每逢選舉即賄聲賄影的金門歷年首見。

金防部表示，尊重司法機關偵審權責，並全力配合調查，對涉案人員將嚴懲不貸，同時也強調，雖多次宣導絕不容許發生收賄、違法事件，但仍有弟兄涉案，對此深表遺憾。

金門地檢署是在8月中旬接獲民眾以「查賄QRcode」檢舉李姓樁腳等人，意圖以現金賄選，支持烈嶼鄉某鄉長候選人。

傳喚16人 7人坦承犯案

檢方指揮縣警局蒐證，昨由檢察官席時英協同支援查賄的中檢謝佩汝、李俊毅檢察官和士檢蔡東利檢察官，聯手指揮警、調、海巡等單位，同步在北市、中市、桃園市、金門等地，共搜索椿腳及選民住宅等15處，查扣現金5萬元、存摺、中金線來回機票18張等相關證物，並傳喚、拘提樁腳與選民共16人到案。

該署主任檢察官吳錦龍指出，李姓樁腳涉嫌以每票新台幣5000元代價，向烈嶼鄉選民買票外，也親自赴台或透過林姓涉案中間人，以每票5000元或是包括台金線來回機票在內共5000元買票。

檢方表示，在這一波偵查行動中，7人坦承犯案，6人繳回賄款3萬元，1人繳回機票18張，已分別諭知新台幣1萬元至5萬元交保侯傳，李姓樁腳則聲押獲准。

(中國時報)