農漁會挺徐耀昌 痛斥抹黑

2018年11月16日 04:11 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 何冠嫻、／苗栗報導

苗栗縣農會與17鄉鎮市地區農會及2個地區漁會幹部，15日集結為尋求連任的縣長徐耀昌造勢，並嚴厲譴責對手徐定禎陣營指控南庄鄉農會涉賄選為抹黑手法，國民黨民眾服務分社及20全黨代表，也力挺同為黨代表的農會總幹事陳乾安，呼籲農漁民團結，支持真正為農漁民做事的徐耀昌。

近千農漁民聲援徐耀昌

徐定禎陣營日前指控南庄農會涉及賄選，總幹事陳乾安已赴苗栗地檢署按鈴申告。近千名農漁民15日造勢力挺徐耀昌，直指徐定禎陣營欺負辛勤的農漁民、汙衊農漁會，徐耀昌並勸徐定禎陣營說，選前應各自盡力衝刺，不必無端攻訐刀刀見骨。

徐定禎陣營則表示，當天會場不但有徐耀昌競選服裝和助選言論，會後還發放價值超過500元的物品，強烈質疑有賄選之嫌，是徐耀昌、陳乾安讓人蒙羞。

陳乾安說，鄉鎮市及地區農會為公益法人，並非公務機關，因此無行政中立問題，也無法令規定，不得穿著候選人衣服。徐耀昌會中為農民抱屈表示，當天召開農事小組會議，因適逢選舉，各候選人皆能到場拜票，且紀念品為農會預算結餘致贈，對抹黑賄選一事，徐耀昌一再感嘆「非常遺憾」。

徐定禎稱人在做天在看

徐耀昌表示，選舉僅剩1周，希望對手能為理想抱負衝刺，別再抹黑造謠，以免遭到選民唾棄，並呼籲選舉期間「選民需冷靜，候選人與團隊更需理性」。

徐定禎陣營則認為，在縣府官員臉書清楚可看到，徐耀昌太太蔡麗卿與會並談話，試問她是什麼身分出席？並直指「人在做、天在看，正義一定會到，只是偶爾會遲到。」

(中國時報)