搭國光到北基 刷敬老卡免費

2018年11月16日 04:11 中國時報 沈揮勝 ／南投報導 ／南投報導

選戰進入最後廝殺，爭取連任的林明溱端出政績牛肉！南投縣政府15日舉行記者會，已開辦9年的敬老IC卡12月加碼，可免費搭國光客運到台北、基隆。初期只要到南投、中興、草屯、埔里4個營運據點刷卡扣值，完成畫位便可北上探親或訪友。

副縣長陳正昇說，最近聽到縣議員與民眾反映，如國光客運能納入老人暨身心障礙者免費乘車補助，對銀髮長輩北上旅遊或探親會有實質幫助。

初期4個據點可畫位

縣長林明溱重視老人福利，由社會及勞動處與客運業者協調，讓敬老卡更好用決定12月1日起，國光客運埔里到台北、南投到台北、南投到基隆、日月潭到台北等，4條國道客運路線納入敬老愛心卡刷卡使用範圍；1年約需增加1200萬元經費。

國光客運公司南投站副站長趙淑美，提醒搭車到台北、基隆的長輩，記得先帶敬老卡到南投、中興、草屯、埔里4個營運據點，先刷卡扣值辦理畫位。

80歲的詹德湖與民眾廖本通、黃桂、劉菊都肯定縣府用心！他們說，此政策讓人振奮，以後老人家北上旅遊探親更方便。

長輩北上旅遊更方便

南投縣政府2009年3月起，將老人乘車補助改行採用電子IC卡，2015年將每月儲值調增至1000元整，建置更完善公平服務機制，合約客運業者路線涵蓋中彰投3縣市。

2015年7月開放台中客運竹山至台中路線、同年12月另新增統聯客運南投至高鐵台中站路線；2017年新增台西客運斗六-林內-竹山-國道3號-臺中朝馬」國道客運路線，使合約客運擴至12家。

(中國時報)