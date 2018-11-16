嘉檢傳喚 郭明賓請假遭境管

2018年11月16日 04:11 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市副議長郭明賓疑涉嫌賄選，一度「出國療傷」，議會定期會開幕後卻現身主持，被認為是「議會保護傘」罩他，嘉義地檢署傳喚他19日到案說明，郭明賓15日請假，嘉檢發言人蔡英俊表示，請假事由符合《刑事訴訟法》規定有其正當性，但檢方對郭做境管通知。

傳喚前出國 又現身議會

嘉義檢警調查賄，查獲嘉義市副議長郭明賓的3名樁腳涉嫌替他買票，董林姓女樁腳、邱姓女樁腳、陳姓男樁腳等3人被收押禁見，10日檢警調搜索郭明賓的競選總部、公司及住處等3處地點，欲傳喚他說明，但郭早於6日出境赴大陸。

12日深夜10時多郭明賓搭機返抵台灣，13日到議會主持定期會，否認涉嫌賄選，並澄清他到大陸是為治療脊背舊傷，嘉義地檢署緊急發函議會，要求同意逮捕或拘禁郭明賓，但議會14日經出席議員決議不同意檢方要求，外界認為是議會定期會保護傘護身。

擔心被議論 恐影響選情

嘉檢發出傳票傳喚郭明賓19日到案說明，但郭明賓15日向檢方請假，並要求改期至26日，理由是選前被傳喚恐影響他的選情。

蔡英俊表示，郭先生請假的理由有其正當性，但檢方同時對他實施「境管通知」，即入出境管理局必須通知檢方有關郭先生出入境的資訊。

嘉義檢警調查賄至15日33件、收押22人，成果豐碩，檢方表示，選舉到最後衝刺階段，查賄也絕不鬆懈。

(中國時報)