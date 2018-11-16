高鐵難延 網路發起投廢票

2018年11月16日 04:11 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

相較高雄市長選舉在全台炒得風風火火，僅一溪之隔的屏東縣就顯得平靜許多，3名縣長候選人平時少有交集、自然沒有激盪出任何火花；但隨著選舉日近逼，有高鐵南延支持者卻公開發表聲明，啟動「高鐵沒延伸，縣民投廢票」行動，讓平淡選情起了漣漪。

由一群年輕縣民組成的爭取高鐵到屏東聯盟15日發出聲明指出，高鐵延伸屏東是台灣重要建設，未來屏東要翻轉，靠的就是交通帶來產業及人口回流，但中央政府對此始終充耳不聞。

他們認為，屏東選民結構長期綠大於藍，雖然屏東縣長潘孟安努力爭取高鐵，但始終不受民進黨高層重視，只因為他們認為屏東太穩，不管人民有多麼渴望，迄今從沒有得到一個肯定答案。

不是不支持潘孟安

蔡英文總統過去還是候選人時，曾疾呼高鐵到屏東，但當選後卻沒認真對待這議題，令人失望、無言。因此決定發起網路運動，訴求「高鐵沒延伸，縣民投廢票」，要大家透過這次選舉，踴躍投下廢票。聯盟強調，並不是不支持潘孟安，只是盼民進黨政府積極重視。

盼民進黨政府重視

綠營競選團隊則回應說，潘孟安爭取高鐵南延態度從未改變，行政院長賴清德也曾透露「很快就會有好消息」，但高鐵是重大建設，需經過一定程序，不宜在此時發起投廢票，而是要全力支持潘孟安，讓他以更高民意展現說服力。

(中國時報)