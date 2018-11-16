選戰最後衝刺 親情、家人牌助攻

2018年11月16日 04:11 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

選戰進入倒數，各選區候選人最後衝刺、分秒必爭催票，家人們成了最佳助選員。國民黨新北市議員候選人金瑞龍與擔任中和區瑞穗里長的妻子陳美華一起參選，全家總動員，兒女陪同掃街拜託，力推「爸爸是最棒的！」

金瑞龍擔任民代20餘年，從基層里長、代表一路當選市議員，他主張，好的政策應該要落實在市民的生活中，政策可以有更多的討論，藍綠的意識形態不該對立，而是以「市民的生活」為出發點，讓政治回歸專業，目前就差關鍵性的三票「催票、拉票、投票」。

金瑞龍與妻子同時參選，全家總動員，在拜票場合、服務處內都可以看到兒女忙進忙出，成為最佳助選員，大家分進合擊穿著背心在各市場內發放文宣。

金瑞龍了解年輕人面臨的困境，他強調，新北市擁有最多的公托中心，但占比僅有2％，明顯不足，生育、養育、教育是一連串的問題，年輕人組成的雙薪家庭，唯有孩子受到完善的照顧，才能安心兼顧家庭與事業，為人父母的都希望孩子可以有更好的生活。

民進黨新北市議員候選人張維倩同樣推出最萌的助選員雙胞胎女兒，張維倩今年初為人母，登記參選時才帶著女兒一起現身，女兒的可愛模樣，瞬間成為鎂光燈焦點，另外，各項親子活動中也可看到她們的身影，她的丈夫則化身為全職攝影師，記錄掃街拜票的感人時刻。

(中國時報)