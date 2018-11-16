嘉義帝寶案 市議會移送監檢

2018年11月16日 04:11 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市知名建商老爺建設負責人黃朝雲夫婦斥資上億，在蘭潭保護區內蓋特權豪宅，被爆料喻為「嘉義帝寶」，議長蕭淑麗偕議員實勘撲空，質疑前任市長黃敏惠、現任市長涂醒哲包庇，15日議會決議將全案移送監察院、檢調單位調查。

老爺建設負責人黃朝雲及李素如夫婦，被蘭潭水庫保護聯盟爆料，在大雅路蘭潭保護區以「農舍」名義蓋「特權豪宅」，諷喻為「嘉義帝寶」，雖然黃朝雲夫婦澄清，從取得土地、興建「農舍」過程均合法申請取得建照、使用執照，但仍無法盡釋外界的疑慮。

議會專案小組日前開會討論，12日下午蕭淑麗偕同專案小組議員黃國村、張榮藏、黃秋澤，會同市府建設處長李國榮、都發處長張耀仁、環保局長張志誠等官員，到豪宅現場欲進入實勘，但屋主不在家，一行人吃閉門羹。

蕭淑麗質疑前市長黃敏惠核發建照、現任市長涂醒哲核發使用執照，2任市長是否輪流包庇？蘭潭水庫保護聯盟召集人謝建平則批屋主黃朝雲蓋豪華「農舍」，破壞保護區地形地貌，還擅自砍行道樹黑板樹，改種落羽松造景，有毀損市府公物之嫌。

市議會15日提出專案小組報告，決議將核發建照、使用執照，並涉及圖利或官商勾結等有違法之疑慮情事，函送檢調單位、監察院調查；另請市府依法執行公權力，將違反保護區禁止破壞地形或改變地貌者，儘速繩之以法。

(中國時報)