新秀爭出頭 喊恆春覺醒

恆春鎮代候選人楊志偉、鎮長候選人張怡、城南里長候選人林璘、第六區議員候選人盧玟欣、車城鄉代候選人黃瑞龍（由左至右），15日合體大喊「恆春覺醒、青年做起」，期盼恆春半島選民讓年輕人有機會參政。（謝佳潾攝）

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中國時報
謝佳潾／屏東報導

年底大選最後倒數，恆春鎮長、鎮代、里長、及車城鄉代、第六選區議員等5名候選人張怡、楊志偉、林璘、黃瑞龍、盧玟欣，15日合體大喊「恆春覺醒、青年做起」，他們不僅期盼恆春半島選民讓年輕人有機會參政，更呼籲地方政治要有所改變。

恆春鎮長候選人張怡42歲、鎮代候選人楊志偉35歲、城南里長候選人林璘40歲、車城鄉代候選人黃瑞龍30歲、第六區議員候選人盧玟欣30歲，首次參選的5人不僅非政二代，更比檯面上現任或候選人年輕許多，外界看來似乎是股新活力，但「年輕」卻疑似成了他們參政的阻礙。

張怡表示，很多人都覺得「沒經驗，怎麼當鎮長？」黃瑞龍、林璘、楊志偉、盧玟欣也指出，許多人質疑年輕人能做什麼？就車城鄉代表會來看，最年輕的鄉代是50多歲。而選民的質疑反也令他們懷疑，他們年輕有衝勁、做事又積極，現在未任一官半職，但做的事情卻不比「長官」少。

張怡透過網路彰顯各式議題，進而獲得矚目、解決，盧玟欣則是政治系畢業後即返鄉服務，多年來一步一步規畫如何讓家鄉更美好，而黃瑞龍、林璘、楊志偉也是頻頻參與公益、公共事務，他們在其中發現許多在位者能做卻沒做的事。

「選舉不應是選會做事的人嗎？」5人強調，鄉下地方的政治生態，有如一灘死水，長期下來都是幾個熟面孔在任官，而恆春半島多年來發展停滯的事實，大家也都看得見，若不再注入活水，環境只會再糟糕下去而已。

(中國時報)

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