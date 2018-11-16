原民團結大會 徐榛蔚喊復振族語

2018年11月16日 04:11 中國時報 范振和 ∕花蓮報導 ∕花蓮報導

花蓮縣光復鄉太巴塱與馬太鞍是阿美族兩大部落，國民黨花蓮縣黨部15日分別舉行「原民團結大會」，縣長候選人徐榛蔚向原民鄉親柔情喊話，願攜手致力復振族語，永續保存原民文化和祭典儀軌。

在光復鄉太巴塱祭祀廣場的「原民團結大會」，在總頭目王成發、頭目林正男等多人邀約下，徐榛蔚尊重部落儀軌，特地脫下競選背心，以立委身分到場關切，並與原民鄉親高歌「娜魯灣」，領略原鄉文化之美，贏得滿堂彩。

徐榛蔚的阿美族名「巴奈 (意指美麗的稻穗)」，她感性地說，每到部落受到族人關愛，部落鄉親都會親切喚她「巴奈」，把她當成自家人，她相當感恩。

徐榛蔚下午換穿縣長候選人的競選背心，趕往馬太鞍參加「原民團結大會」，在部落鄉親的歡呼聲中，逐一向族人握手致意，許多熱情的族人緊抱或輕拍她的背，為她加油打氣。

徐榛蔚指出，原民文化深植於部落族人歌舞、飲食等日常生活中，感謝部落耆老、事務組長擔綱傳承文化重任，並教授語言文化、農獵等先人智慧，但珍貴文化缺乏文字記載，未來希望推動各原民族語、語系編纂工作，並以影音及時留存，讓正統語言及文化得以永續傳承。

徐榛蔚重申「深耕部落．文化優先」，除賡續六大族群傳統祭儀，尊重部落耆老、部落頭目，延續原民文化傳統外，將著手成立原民族青年創業基地與平台，輔導原民青年返鄉，並培育青年族人成最佳導覽員，深化部落旅遊，提高就業機會跟經濟收益。

(中國時報)