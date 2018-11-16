參選資格遭質疑 蔡錦賢告王奕凱

友善列印
中國時報
高彥哲／新北報導

尋求三連霸的無黨籍新北市議員候選人蔡錦賢，日前卻遭台北市無黨籍議員候選人王奕凱質疑參選資格，蔡錦賢表示，自己市議員資格早已通過合法審查，王的刻意抹黑言論已經影響選情，憤而前往士林地檢署按鈴對王奕凱提出違反選罷法告訴。

王奕凱質疑，蔡錦賢曾因準備賄選被判刑，為何能再度參選新北市議員？他並指控中選會黑箱作業，質疑其中有委員施壓護航蔡錦賢順利參選市議員，除於12日遞函指控中選會行政不中立，並在自己的臉書發文指出請中選會停止護航蔡錦賢。

蔡錦賢強調，參選資格是經中選會依選罷法審定，應無爭議，且他在上一屆參選時遭呂子昌提出當選無效告訴，經高等法院在2016年底判決無罪定讞，證明參選資格完全合法，請王停止負面選戰。

蔡錦賢表示，這些不實指控造成選民疑慮，也讓他深受其擾，自己與王奕凱並不相識，不解台北市選區候選人會越區抹黑新北市選區的候選人？

蔡認為，選戰只剩下短短不到9天，如此言論造成淡水地區民眾誤解，嚴重影響選情，他已於14日至士林地檢署按鈴，依違反《選罷法》對提告，將一切交由司法裁決。

蔡錦賢認為，選舉應由選民當家作主、選賢與能，過多的口水戰與抹黑，選民自能公斷。

(中國時報)

原民團結大會 徐榛蔚喊復振族語 議員政見會網路沒直播 挨轟

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。