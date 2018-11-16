參選資格遭質疑 蔡錦賢告王奕凱

2018年11月16日 04:11 中國時報 高彥哲／新北報導

尋求三連霸的無黨籍新北市議員候選人蔡錦賢，日前卻遭台北市無黨籍議員候選人王奕凱質疑參選資格，蔡錦賢表示，自己市議員資格早已通過合法審查，王的刻意抹黑言論已經影響選情，憤而前往士林地檢署按鈴對王奕凱提出違反選罷法告訴。

王奕凱質疑，蔡錦賢曾因準備賄選被判刑，為何能再度參選新北市議員？他並指控中選會黑箱作業，質疑其中有委員施壓護航蔡錦賢順利參選市議員，除於12日遞函指控中選會行政不中立，並在自己的臉書發文指出請中選會停止護航蔡錦賢。

蔡錦賢強調，參選資格是經中選會依選罷法審定，應無爭議，且他在上一屆參選時遭呂子昌提出當選無效告訴，經高等法院在2016年底判決無罪定讞，證明參選資格完全合法，請王停止負面選戰。

蔡錦賢表示，這些不實指控造成選民疑慮，也讓他深受其擾，自己與王奕凱並不相識，不解台北市選區候選人會越區抹黑新北市選區的候選人？

蔡認為，選戰只剩下短短不到9天，如此言論造成淡水地區民眾誤解，嚴重影響選情，他已於14日至士林地檢署按鈴，依違反《選罷法》對提告，將一切交由司法裁決。

蔡錦賢認為，選舉應由選民當家作主、選賢與能，過多的口水戰與抹黑，選民自能公斷。

(中國時報)