台邦提問 盼改善原民選舉文化

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中國時報
潘建志／屏東報導

義守大學原住民族學院院長台邦．撒沙勒是屏東霧台鄉魯凱族人，年底選舉針對鄉內鄉長及縣議員6名候選人，提出高齡化、低收入、婦女就業3項議題，代選民提問候選人的政見，希望藉此逐步改善原民選舉文化，不再被賄選及家族政治綁架。

台邦表示，過去原住民選舉常被家族及金錢力量左右，不過隨著時代進步，這種靠血緣或賄選的方式應該被改變；候選人該提出具體主張和看法，用政見來說服選民，才是成熟的民主。

他針對鄉內2名鄉長及4名縣議員候選人，分別提出人口老化、低收入、婦女政策3項「考題」請他們回答。他說，霧台鄉在屏東縣原住民8鄉中人口最少，也是唯一的魯凱族鄉，他根據相關統計數字提出這3項問題。

他指出，霧台鄉人口負成長、老化及扶老比，在原民8鄉中最嚴重，對社會、文化、產業都造成嚴峻挑戰。霧台鄉低收入戶比例也高居8原鄉第2名，面對低收入戶愈來愈多，候選人如何改善？另外該如何增加婦女同胞權益？

6人中鄉長候選人杜正吉及杜國寶、縣議員候選人杜仁勇均未答覆；縣議員候選人李美惠、賴天賜、杜克強各有長短不一的答覆。台邦表示，李美惠是唯一女性候選人，可能擔任公所公務員的關係，她的陳述無論質或量，或對議題的理解深度都最佳。

台邦表示，這次推出的候選人提問是台灣原住民族選舉史首例，也希望能拋磚引玉。新興選民不斷出現，候選人要跟得上時代潮流，要以政見來說服選民，才能改變目前部落選風。

(中國時報)

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