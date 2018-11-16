暖暖等嘸車 議員提改善公車亭

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中國時報
張穎齊╱基隆報導

基隆市暖暖區八堵路20巷第一家庭社區前公車站牌，是八西里各社區、暖暖高中學生候車的重要站牌，由於沒有智慧動態資訊看板，常常有許多民眾錯過公車，甚至還出現公車都沒到的「幽靈班車」現象。民進黨暖暖區議員林明智偕八西里長蘇欽榮，邀集基市府、交通部公路總局等相關單位會勘，要求盡速處理改善。

蘇欽榮表示，八堵的第一家庭社區、美麗華社區、暖暖高中學生，十分仰賴八堵路20巷的海會寺公車站牌對外通勤，年輕人還可以使用手機APP去等車，長輩和上了年紀的朋友就很不方便；另外八堵橋公車候車亭損壞，希望市府可以一併改善。

林明智指出，第一家庭社區前海會寺公車站牌，公車候車的使用率非常高，他與蘇欽榮里長會協助建置智慧動態資訊看板，以及八堵橋公車候車亭、八堵路1巷海會寺公車候車亭設施的損壞，並一併報請市府盡速修繕。

市府交旅處、公車處首先勘查八堵路20巷第一家庭前站牌，由於位處騎樓的候車地點，建置智慧動態資訊看板需要社區管委會同意，只要社區管委會同意就能納入建置；八堵橋公車候車亭因為雨遮破損，候車時會被雨水噴濺，現場立即查報修繕；八堵路1巷前海會寺公車候車亭，候車亭的座位損壞，也現場立即查報修繕。

(中國時報)

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