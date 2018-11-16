南市議員蔡育輝 籲支持者集中選票

2018年11月16日 04:11 中國時報 周曉婷 ／台南報導 ／台南報導

選戰進入倒數階段，台南市議員第1選區（後壁、白河、東山、鹽水、新營、柳營）應選6席，10人加入戰局，國民黨老將蔡育輝儘管被看好當選呼聲高，但有多次選戰經驗的他頗有危機意識，連日來拿出市議員任內成績單，呼籲選民集中選票支持，務求票票入匭。

從舊南縣時期的縣議員到縣市合併升格至今兩屆市議員，蔡育輝表示，他持續關注溪北地區邊緣化議題，且長期待在議會教育小組，對於基層建設及校園老舊校舍改建及更新等，投入不少心力，擔任北台南家扶中心扶幼委員的他，對於助學公益活動的支持亦不遺餘力，他把第2屆市議員的選票補助款，再自掏腰包加碼1倍，捐給北台南家扶中心作為助學金。

在問政風格上，向來被視為「大炮」的蔡育輝表示，民意代表受選民託負，自然要在議會扮演強力監督角色，即便外界對他的問政風格有不同看法，他的提案次數及質詢次數獲得多個公民團體肯定。

本月4日，蔡育輝與國民黨台南市長候選人高思博聯合競選總部成立，前總統馬英九等人站台，尤其前台南市警察局長陳子敬在台上與高思博擁抱並宣布挺高，讓現場藍軍士氣大振，蔡育輝也被視為是兩人和解的幕後推手，更認為對其議員選情大大加分。

不過，蔡育輝表示，選情瞬息萬變，隨投票日逼近，各候選人陣營都全力拉票，選戰最後關頭，他完全不敢掉以輕心，務求「票票入匭，且一票都不能少」。

(中國時報)