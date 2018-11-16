車隊掃街 饒慶鈴劉櫂豪較勁

2018年11月16日 04:11 中國時報 楊漢聲 ／台東報導 ／台東報導

選戰進入最後倒數，藍綠台東縣長候選人饒慶鈴及劉櫂豪2人都出動車隊掃街，饒在台東市區內拜票，劉則到南迴線進行掃街，1南1北相互較勁，相同的是都希望民眾將手中寶貴的一票投給自己。

饒慶鈴這次參選台東縣長，特別製作《台東Sa’icelen》競選歌曲，宣傳效果佳，簡單的旋律至今幾乎家戶都能哼上幾口。掃街車隊沿途播放歌曲，許多民眾聽到歌聲就知道饒慶鈴來了，紛紛提前在家門口等候與她揮舞雙手，進行互動。

饒慶鈴的掃街車隊經過了新園里的卡拉魯然部落時，有民眾都拿出自家的大國旗揮舞著，顯然是有備而來。短短的路程，饒慶鈴受到民眾熱情的回應，讓她添增信心，不畏烈日繼續往前。

劉櫂豪則到南迴線進行掃街，獲得鄉親熱情支持。劉櫂豪表示，感謝鄉親相挺與熱烈支持，選戰進入最後階段，要全速前進，握遍台東鄉親的每1雙手，爭取大家支持，11月24日請大家投給2號，深耕台東的劉櫂豪。

劉櫂豪表示，大家的鼓勵與支持，就是他前進的最大動力。從擔任立委以來，豐富的中央歷練與深耕台東的服務台東鄉親經驗，他有信心，自己是最適合的縣長人選，帶領台東邁向新的里程碑！

另外，今年農曆春節期間，蔡英文總統到台東市天后宮送紅包，與鄺麗貞「巧遇」，有人質疑跟鄺麗貞這次參選台東縣長選舉有極大關係，鄺麗貞15日重返天后宮參拜，有陰謀論想法的人是政客而非政治家。

(中國時報)