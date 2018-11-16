慣性靠綠 柯P等著臉綠

2018年11月16日 04:11 中國時報 陳冠安

歷經瘋狂的10月「韓流」，泛藍在全國的選情或找到破口、拉近差距，或維持穩定、擴大領先，而藍大於綠的台北市自然首當其衝，悄然發生戰略變化，讓同時兼有藍綠支持者的柯文哲，選擇放棄爭取泛藍支持者，朝綠營靠攏。

事實上，雖然柯在此次選舉之前，時常就兩岸、中央議題批評民進黨，但細究觀之，主要是新潮流政治人物，諸如陳菊、段宜康和梁文傑等，而殊少攻擊蔡英文、洪耀福等英派角色，也就是說，在藉由批評民進黨鞏固中間票、獲取泛藍票的同時，保持與蔡英文的半結盟關係。

要知道，始於2014年的柯綠合作，正是在蔡英文與洪耀福的推動之下，民進黨當年才同意禮讓柯，並借兵借將，盡全黨之力幫忙，最終共同造就國民黨當年的大敗。

因此即使民進黨內反柯聲浪高漲，然而柯蔡合作卻始終在檯面下運作，所以此次選舉中，柯文哲便屢向蔡英文眉來眼去。尤其當柯的選情一不利，就會透過各式方法，或明或暗，向蔡示好。

柯文哲首次向蔡英文求援，就在半年前的禮讓議題，冀望蔡能協調黨內，再次與柯合作。當時柯便在專訪中，就引起綠營不滿的「兩岸一家親」向泛綠群眾道歉，希望藉此給蔡一個支點，去安撫黨內主戰派。更甚者，柯當時還直接表示自己一定會支持蔡英文競選2020的總統。從國民黨尚未定案角逐者的角度來看，柯無條件支持蔡的做法，無疑就打臉自己超越藍綠的口號。

縱然最後英派屈服於強大的黨內壓力，致使柯綠同盟破局，不過這也並未影響柯蔡之間的合作，雙方仍保持一定默契。因此當柯文哲面臨「韓流」威脅，也就無需意外柯會再度靠向蔡英文，期待綠營能運作棄姚保柯，讓柯增加綠票，撐過「韓流」海嘯。

於是，10月中旬，柯媽媽率先發難，在地方大選正夯的情境中，再度表示自己支持蔡英文連任，而陳佩琪也於11月初與林佳龍太太在台中花博合體。最後自然就是知名的小野事件，柯文哲的競選總幹事公開力挺韓國瑜的對手陳其邁。雖然柯文哲以自己沒有高雄投票權，來避答支不支持韓國瑜，然而柯卻順著綠營指稱韓國瑜人氣高是中共介入的脈絡，呼應說韓的網路聲量不合理。

而柯之所以要大費周章，暗助遠在高雄的陳其邁，箇中原因就在於陳與蔡英文的親善關係，以及作為制衡新潮流的戰略棋子。一旦陳落選，小英不只黨主席不保，甚至還可能在2020被逼宮，因此洪耀福才會說，保住高雄就不算輸。

於是當柯暗助陳其邁，自然就會獲得到蔡的回報，因此小野事件一結束，相繼而來的就是棄姚保柯議題。陳佩琪更是莫名在此時拋出「沒人須為一次選舉失敗永遠退出政壇」，被外界解讀是向姚文智喊話。而媒體也接連爆料，府內高層決定要棄保北市，雖然洪耀福竭力否認，但從姚文智在同一時間批評黨中央協助不夠，罵柯文哲把太太當政治算計工具的回應來看，就可以知道棄保並非空穴來風。

從目前的種種跡象來看，第2次柯蔡同盟已然成形，且將連動2020總統大選，然而受蔡暗助的柯，最終會選擇投桃報李，助蔡連任？還是會像對韓國瑜般的過河拆橋？就會是選後最大看點。（作者為國家政策基金會助理研究員）

(中國時報)