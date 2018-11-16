2018年11月16日 04:11 中國時報 林谷芳

最近走了一趟廈門海滄，雖非首登，卻是細部進入的第一次，以此，儘管頻仍往來於兩岸，卻依然「感慨遂深」。

感慨深，是因台灣人都知道海滄。1990到1995年，這裡以絕佳條件，「虛位以待」王永慶。但原本是拉拔廈門、兩岸互利的投資，卻因李登輝「戒急用忍」而胎死腹中。而如今回頭來看，「戒急用忍」根本無法延遲乃至阻擋大陸的崛起，廈門港的吞吐量如今更已超越高雄，能不令人感慨！

感慨深，還因海滄地處廈門，說的閩南話與台北腔並無多少差別，你逛廈門菜市場，常就以為還在台北，而在語調如此相近、過去一窮二白的海滄，卻看到了40幾位從台灣來任職的「台胞主任助理」。儘管這些年來，大陸經濟騰飛，台灣人多少也還仍居於老闆或主管的位置，可這些原來是教師、從研究所畢業的年輕人到此做的卻是最基層的社區重建工作，這工作本身固然有它文化與生命的意義，但兩岸的消長卻已到了台灣人來此求取基層職務的地步，能不令人感慨！

感慨之三，是這些年輕人做得有模有樣，沒讓台灣丟臉。

原來，快速的經濟開發，一定程度也意味著文化的流失與社區網絡的銷解，海滄也不例外，但較諸許多地區，它仍想保留一些原有的人文樣貌，招聘台灣人是想引借台灣經驗，一步一腳印做起。而現在的成績已粗具成效，社區不再雜亂了無生機，小孩因有更多更好的活動環境，連老人都綻放出燦爛的笑容。

而感慨猶深的，更在擘畫其事的人。海滄的領導不只看到經濟的持續成長，也看到文化的傳承，知道只有兩者得兼才是一種更好、更有機的生活，所以他們在人文上發掘被荒廢忽視的歷史，在建設上活體重現這人文的景觀與生活。而其中「金沙書院」之設，更令人動容。

金沙書院賡續舊名，但土地不算，重建資金就預計投入2億人民幣，將整體重現傳統書院「供祀、藏書、講學」的功能。

這些年，大陸有國學熱，書院多不稀奇，甚且由於斷層，在勢頭大的復興下，乃衍生不少流弊，所以從幼兒園到補習機構，就多有以書院為名者，其間魚目混珠、以紫亂朱，真如過江之鯽。也因此，小小的海滄，若真能依「供祀、藏書、講學」之功能重建書院，則不僅可為廈門的亮眼名片，在兩岸文化重建上也會有其一定的標竿意義。

有此視野，人是關鍵。而在總體的領導團隊與政策外，關鍵尤指向主其事的海滄台商投資區管委會曹放副主任，他本身是個書法家、詩人，對人文獨具情懷，更難得的是，知道如何援引識者共襄其盛，例如，因寧波博物館而得普立茲克國際建築獎的王澍就是金沙書院的設計者。

由於兩岸漢字節以及曹放先生與我人文上的一點因緣，此次到海滄，他特意為我安排了一次雖忙碌卻稱得上較全面的人文訪視，從社區到寺廟，在短短一天有了對海滄的一定認識；而我也多少從「立命、經典、人師」的書院之學以及金沙書院未來的文化角色給他提供了一點意見。行程雖累，心情上卻多的是種人文懷抱的相潤。

而在期待、祝福之外，近望金門，遙想台灣，也就不免於深深的感慨。

台灣這些年，努力也自豪於制度的建構，卻忽略了在公眾事務上人與制度猶如車之雙輪、鳥之雙翼，缺一不可，而在大陸，制度的建構因歷史的緣故，台灣人對之常有一定的保留，但在治理的有效性上，人，這角色的突出卻就是大陸騰飛的重要關鍵，就此，台灣更必須嚴肅地來省思自己因制度建構而忽略領導者生命品質的偏失。

同為海港，比諸廈門，乃至其中的海滄，高雄就算不想接受所謂的「又老又窮」，但缺乏活力、發展落後卻是明顯的，而所以如此，就因許多台灣人不願面對這樣的事實：如果90年代以來的戒急用忍有效，台灣又如何會落到如此的田地？

也因此，要改變台灣，就必須翻轉思維。

這思維，不只在政策，還在人。要記得，有一個怎樣的領導人，也必然就預示著一個怎樣的台灣。（作者為台北書院山長）

(中國時報)