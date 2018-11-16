韓流，對民主逆流的總反撲

2018年11月16日 04:11 中國時報 周陽山

自1970年代中期，全球第三波民主運動推展以來，從南歐、中東歐、東亞到中亞、非洲和拉丁美洲，一共有近70個國家開展了民主化與自由化的改革，浩浩蕩蕩，莫之能禦，民主已成為全球的主流。

但從本世紀初伊始，新興國家的民主化發展卻戛然而止，而顏色革命也多以失敗告終。在歐洲，新的民粹主義和排外風潮威脅到民主化的發展，在美國，國會的分裂和社會的對峙也造成自由民主的倒退和多元主義的終結。至於在台灣，民主已陷入轉型不正義、違憲又專制的仇恨政治的泥淖，而分權制衡的五權憲法體制也已面臨一黨獨大的嚴重威脅。自由民主體制能否持續，道德、人倫與公理能否維繫下去，實已到了最後的存廢關頭！

這次選舉是自1987年解嚴以來最重要的一次民主試煉，也是維護民主法治和社會正義的一道重要防線。如果執政黨受到人民的重懲和公投機制的鞭策，過去兩年來許多倒行逆施、違背公序良俗的作為將會有所節制，並開始認真反思如何學習謙卑執政。但如果民進黨的敗德失行竟然得到寬待與默許，台灣的民主化歷程就將面對何以維繫的沉重考驗。

許多人都已明白指出，今年的選舉不僅是對執政黨的一次期中考，同時也是對在野的國民黨的生存考驗。到目前為止，不管藍綠對決的決情勢如何發展，最大的選民共識卻是：民進黨必須受到嚴厲的鞭策，並接受道德、倫理、法治與正義的洗禮和檢驗，而且還要承擔起清廉、績效與善治的一項又一項考核。如果民進黨獲勝了，它一定會堅持己見、依然故我，甚至還會變本加厲，推動新的轉型不正義，寧願撕裂台灣社會，顛覆傳統倫理價值，也在所不惜，最後終將使台灣失去原本生機盎然的競爭力。

但是，若是民進黨在選舉中失敗了，卻很難視為國民黨的大勝利。因為，選民只是討厭民進黨，拒絕它的違逆民主、戕害法治、否棄制衡、一黨孤行。最近在全台掀起的一股股「韓流」，事實上正是對過去十幾年國民黨路線的拒斥和否定，同時也是新民意對抗舊政權的民意總反撲！因此，在大選過後，國民黨必須痛加檢討，重新找回黨魂、檢討兩岸關係，重整黨的理念與主張，並提出有別於民進黨的民主改革綱領，這才是國民黨再生契機。

堅持民主、揚棄舊威權、抵制新專政，這才是台灣過去30年民主化改革的最珍貴價值。唯有透過11月24日的選舉和公投，讓台灣選民淘汰那些貪婪的權貴家族，抵拒東廠西廠和新幽靈的威脅，讓不公不義的政治清算走進死胡同、讓漂泊無助的民眾找到安身立命之所，這才是台灣民主新生的契機，也是民眾面對民主逆退的重生期待！（作者為國立金門大學教授）

(中國時報)