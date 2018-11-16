2018年11月16日 04:11 中國時報 陳國祥

韓國瑜岡山造勢晚會湧進約10萬群眾，全場氣氛沸騰，齊心挺他進入市府。其實，這股瘋狂「韓流」挺的不只是一個人，也不只是要拉下民進黨各縣市政府的首長，這是一場人民的公審與判決，憤怒的人民決意要教訓民進黨政府，要傳達積鬱的怨氣，要讓執政者知道誰才是國家真正的主人！

這個完全執政的政府掌權兩年半來，竟主從錯置把自己當成國家主人，恣意運用完整的權力支配國家所有機關的意志，蓄意把公權力強行為一黨私利服務，甚至不惜修法擴大政治任命的範圍，力求把自己的人馬塞滿，好把職位分贓做到極限，把挪用資源做到極致。

政府所有的政策，從兩岸關係、外交、財經、教育政策以至一般政務，都以黨的思維與利益為考量。國家資源的分配與追加，全然取決於政黨利害的算計，一概為選舉與綁樁的需求精心設計與配置。現有財政資源不足，則大筆的借貸，把沉重的債務留給子孫，還大言不慚地說是「世代正義」。

民進黨的施政作為可以概括為把「國家政黨化」，政府機關成為執政的附隨組織，政府政策與行政作為率皆為政黨利益服務，國家資源成為民進黨的囊中物，文化與教育內涵淪為政黨的洗腦利器。為了確保永久執政，民進黨制定違憲和違法的法律全面清算在野黨，連一些原先在黨國一體時代成立的機關也飽受池魚之殃。

被政黨化之後的國家，過去8年維繫兩岸良性互動並帶給台灣和平紅利的「九二共識」消失不見，取而代之的是把大陸與台灣轉化為國與國之間關係的定位與其相應的政策以及包裝性的語言，以致於兩岸關係陷入冷和甚至冷對抗的困境中，連帶使得台灣的外交與相關產業也備受衝擊。民進政府不知反省，反而堅決往緩獨與抗中路徑大步前進。人民的困苦與憤悶已經到了忍耐極限，高雄只不過是一個縮影，稍微強力的火種一點，立即燃起熊熊烈火。

民進黨政府大言不慚地以改革者自居，把國民黨說成垃圾的製造者，而自己是清掃垃圾的人。其實，民進黨只做選擇性的改革，而且畏難苟安，只做半調子的改革。更可議的是，多數改革越改越糟，甚至挑起對立，撕裂社會。面對人民強烈的反彈與激昂的怨懟，民進黨政府不知反省，還將自己裝扮成勇於推動改革的犧牲者、受害者。深究其實，改革的發心不夠純正，改革的目標不夠完整，改革的溝通不夠完善，改革的手段不夠精良，才是處處遭致反彈與批判的根源。

這個自以為是的政府現在被帶到人民的面前，接受人民的審判。儘管他們極盡狡辯與吹噓之能事，並窮盡國家資源意圖取悅審判他的人民，但蒙受民主深刻洗禮的台灣民眾絕對擁有清明的辨析能力，擁有足夠的智慧施予公正的判決。那個多行不義的政黨，至今猶不知俯首認錯，仍然把責任歸諸於前政府，歸咎在野黨，甚至牽拖「境外勢力」。那就等候判決的確定，接受人民的處置，承擔應該承接的問責吧！（作者為資深媒體人）

(中國時報)