做好東奧公投危機管控

2018年11月16日 04:11 中國時報 王崑義

東奧正名公投是否會影響台灣選手的參賽權，中華奧會主席林鴻道引憲章27條說，政治力介入，阻擾國家奧會活動，中華奧會恐遭除名。但前體委會主委楊忠和卻說，就算沒有中華奧會，國際奧會仍有許多管道可以保障台灣運動員。兩種說法孰是孰非，莫衷一是。

從東奧正名公投推動以來，大陸對此不僅保持高度的關注，還不時由國台辦和涉台學者發出警告，甚至取消明年台中市東亞青運的舉辦權，要求台灣不要往紅線踏進去，但是公投推動者不但不予理會，還越發起勁地讓公投成案，11月24日將進行投票。

為此，林鴻道11月5日在一場會議上說，國際奧會召開執委會時認為，東奧正名公投若被認定是以政治或其他方式干預奧會的獨立性，而違反《國際奧會憲章》第27條，中華台北奧會會籍「將面臨被中止或取消承認的危機」。民進黨立院黨團副幹事長林靜儀卻聲稱，支持東奧正名是展現了台灣拓展國際空間的努力。她還說，中華台北奧會的放話，卻沒有任何行動，只會造成各個選手人心惶惶。

而身為東奧正名公投召集人的楊忠和在11月12日也跳出來說，林鴻道是為了保官位，他認為國際奧會會確保台灣選手的參賽權。楊的理由是國際奧會重視人權，絕對不會因為中華台北被除籍，而影響選手參賽權。

這種把民主、人權放在運動賽事來討論的方式，其實已經超越理性討論的範圍，如果維持選手的參賽權要依靠國際社會的力量，那恐怕是一廂情願的事。

還記得加泰隆尼亞獨立公投的事吧？2017年10月1日加泰隆尼亞自治區政府發起是否脫離西班牙而獨立的公投，雖經投票人92.01%同意而獲得通過，但是西班牙政府依據憲法法院判決，認定該次公投為非法，拒絕承認投票結果，導致雙方爆發嚴重衝突。爾後，加泰隆尼亞政府官員逃往歐洲，希望尋求歐盟和國際組織的承認與奧援，但是國際社會並沒有國家和組織支持加泰的獨立行動，讓該次的獨立運動最後告吹。

若想要藉由東奧正名公投，再配合明年進行獨立公投的操作，恐怕會像加泰隆尼亞一樣，徒然製造恐慌。特別是寄望國際奧會能夠保障台灣選手的參賽權，以大陸可以操作取消東亞青運的實力，他們要阻撓國際奧會協助台灣參賽，也不是不可能的事。

力挺東奧正名公投行動者，可別忽視國際現實，在蔡政府執政這兩年多來，斷交事件頻傳，代表台灣在國際社會的處境相當艱難，如果只是為了出一口氣，即使公投過了，除了製造兩岸的危機之外，恐怕也難以成事。所以，大陸的警告是在做危機預防。而一個負責任的政府也不能不做相應的預防措施。

（作者為台灣國際戰略學會理事長）

(中國時報)