「三山」韓流是無色力量的覺醒

2018年11月16日 04:11 中國時報 主筆室

國民黨高雄市長候選人韓國瑜「三山造勢活動」，第3場「岡山之夜」湧入破紀錄的10萬名支持者，現場歌聲撼動人心、手機燈光點亮夜空；韓國瑜三山造勢，從不謾罵攻擊對手、也沒有訴諸網傳的指控，韓粉卻場場爆增，匯聚成澎湃的「韓流」席捲台灣全島，並且向海外僑界外溢。

韓國瑜做為弱勢在野，拒絕負面選舉，呼籲支持者跳開政黨立場，找回民主最原始的精神，讓人民做主；讓台灣的民主更高、更美、更好，打一場最漂亮、最美好的選舉。當全場不分藍綠高唱〈國旗歌〉時，為全台無色力量的覺醒，做了最佳的詮釋。

韓國瑜的鳳山、旗山到岡山3場群眾造勢晚會，創造了國民黨籍候選人前所未有的景象，甚至是朝野罕見的成功逆襲。韓刻意選在非假日、不走派系遊覽車動員、只靠一瓶礦泉水和訴諸基層的競選語言，感動了高雄北漂族的心，攻克了原屬深綠在地人的心。

韓國瑜的造勢講台上，沒有政治大咖冗長且無趣的場面話，不朝對手噴粗暴的言語指控，沒有煽情的競選橋段，不開龐大的競選支票，支持者卻甘願徹夜搶占會場，巨大的人流、爆場的群眾，把原本應該充斥政黨對決肅殺氣氛的群眾大會，轉變成洋溢希望與歡樂的露天演唱會。活動結束後人群塞爆捷運站、火車站等大眾交通，〈夜襲〉歌聲四處傳唱，韓流開創出台灣選舉造勢場的新面貌。

從「登陸鳳山」、「夜襲旗山」到「挺進岡山」，隨著韓國瑜聲勢暴漲，綠營從綠媒罵到網路指控，稱如果韓當選高雄會被賣掉、會取消老農年金、林園大寮會變成殯葬區；罵韓國瑜是「黑道」、是「迷幻藥」、是「軍國主義」、收受中共10億人民幣金援，這些毫無依據的指控，不但沒有損傷韓國瑜的人氣，反而激發出支持者更強大的凝聚力。

以往，候選人的政見經常被彼此惡言攻訐而淹沒，選民也不關心；韓國瑜卻開創夜間網路直播，講述14項政見的創舉，即時吸引3萬多名網民收看，點閱率更創新高。韓直接向支持者澄清網路謠言，讓對手的網路攻擊即時瓦解，韓粉反撲陳其邁陣營，民進黨卻喊出被網路「霸凌」，只是凸顯自己心虛。

韓國瑜何以能做到讓民進黨全黨打他一人？何以能讓長期獨霸高雄的陳菊要追問，民進黨不應該打成這樣？原因其實很簡單，當民進黨指控韓國瑜要消滅母語，韓不但不迴避，強力主張學校應該建立中英文雙語制、母語在家自學，反而獲得多數家長的肯定。

民進黨迷信高雄市是民主聖地，不能輸也不會輸，韓卻點出了高雄人口外流、百業蕭條、低薪且老人化的困境。韓國瑜直嗆民進黨不是高雄人的爸爸，人民才是政黨的爸爸，已經給民進黨20年，「民進黨眼睛看的是高雄人選票，高雄人想的是口袋裡沒有鈔票」，高雄人拒絕貧窮，要對民進黨投下不信任票。簡單的語言感動了人民素樸的心。

韓國瑜堅持打一場乾淨、漂亮的選戰，呼籲政治人物、政黨勿忘初衷及對選民的承諾；反而對比出民進黨慣用造謠性文宣和選舉奧步的不堪。韓說民心思變最主要的因素是民進黨在中央與地方執政不力，若是不再深刻自我檢討，將會受到選民唾棄。

長期以來，南台灣籠罩在綠營的反中國意識和愛台灣的雙重包裹下，30年來給了民進黨最大程度的支持與包容；如今這個綠營最大的舒適圈，竟然被韓國瑜一腳踢翻。「岡山之夜」10萬人揮舞國旗、高唱〈梅花〉、〈國旗歌〉的激昂場面震懾人心，宣告民進黨獨霸南台灣的時代已然終結。誠如高雄在地人所言，韓國瑜的造勢大會把南台灣的愛國心全都逼出來了，南台灣將揮別被意識形態專斷的歲月。

九合一選舉民進黨全台選情吃緊，很大的原因就在於選民的覺醒，既不要老綠鬥老藍，也拒絕動輒訴諸恐中的奧步，更不應視人民為政黨的囊中物，任意用自己定義的「政治正確」束縛台灣的手腳，斷送未來的機會。

韓國瑜的崛起，正告藍綠不必再迷信派系、金錢和政治口號，反制了網路惡質的貼文推手集團，宣告了人民才是台灣最大黨。韓國瑜的高雄經驗應證了台灣跨越藍綠、無色覺醒的時代潮流，也預示了台灣民主升級時代的來臨。

(中國時報)