柯媽與姚媽

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中國時報
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選戰進入最後巷戰階段，不但候選人卯足勁拚大型造勢場，更發動親人掃街拜票，候選人的妻子、媽媽站出來，搶奪婦女票就更有說服力了。這幾天傳統市場就看到婆婆媽媽助選員一路沿著攤商拜票，也讓市場平添幾許熱鬧氣息。

說起媽媽助選，今年最夯的還數柯媽，因為台北市長柯文哲每有委屈時，柯媽就會站出來為兒子講幾句公道話，民眾對她不陌生。之前柯P還是人氣王的時候，柯媽還到其他縣市助選，現在柯P選情危急，柯媽當然得回防北市固樁。

只是選舉有時殺紅了眼，難免不顧情面。柯媽在重陽節時就罵過姚文智「沒路用」，讓姚媽聽了氣到發抖，待在陰暗的客廳裡暗自傷心。姚文智日前掃街拜票被問及此事，還一度哽咽，說自己爸媽4年前也無私的支持柯P，如今父親過世，想到母親孤單在家看電視，淚珠不禁從眼角滾下，一旁妻子還幫著拭淚。

柯媽或許無心講出「沒路用」，這3個字有不同的解讀，可輕可重，輕者是一種期許，媽媽對兒子也常罵「沒路用」；重者則是一種藐視，有瞧不起的意味。不管輕重，聽在姚媽耳中，肯定不是滋味。但柯媽也有話說，柯媽說：「我不會先罵人，是他先罵我們潑猴，我才生氣這樣說。」

此一時，彼一時也，這就是政治的現實。政治上沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人，所以政治人物彼此之間最好給對手留點情面。而婆婆媽媽助選員只要親切握手，說著「拜託、拜託」就好。不要一看到麥克風，就興起發言。畢竟，政治險惡，像小野風波至今還在盪漾，沒經過大風大浪者還是少說兩句。

(中國時報)

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