決定台灣命運的戊戌變局

2018年11月16日 04:11 中國時報 王銘義

國際形勢詭譎多變的2018年已接近尾聲，未來1個半月，台灣九合一選戰與中美元首峰會即將出現的「戊戌變局」，將是真正影響台灣未來命運與兩岸關係長遠發展的關鍵時刻。台灣民主進程能否深化，兩岸僵局是否持續惡化，內外情勢演變的發展動向將是決定性因素。

台灣九合一選戰與各項公投結果，將是2020總統大選前的最新民意指標，也是對蔡英文政府完全執政後的一次期中民意測驗。如果民進黨縣市執政版圖維持平盤，蔡英文勢必強勢尋求連任，反之，若綠營在高雄、台中失守，蔡英文不僅黨魁不保，連任之路恐怕困厄重重。

「韓國瑜現象」蔚成選戰風潮，外溢效應更是民調焦點。不論選舉結果是「燃燒自已，照亮別人」，功敗垂成，還是成為開創政治新局的「新南霸天」，韓國瑜在台灣地方自治選舉史上已寫下歷史新頁，對2020總統大選，也自有其特殊角色；傳統政黨的決策生態即將面臨衝擊，甚至連帶引爆藍綠政黨的解構與重組。

在外部環境因素方面，11月17日的APEC領袖峰會蔡英文指派張忠謀代表出席，習近平與張忠謀雖有機會晤談，但沒有雙邊會談，更不可能就兩岸政治議題進行實質溝通。在台灣選舉投票前夕，中共涉台部門也將防範蔡政府與民進黨藉APEC操弄選情。

最受台灣關注的新動向，應是中美貿易戰持續升溫之際，習近平與川普預定11月底在阿根廷G20峰會期間即將展開的雙邊會談。台灣問題雖然不是中美峰會焦點，也不是主題，但在中美貿易紛爭亟需解套，雙方極力尋求妥協方案過程，台灣問題終究難免成為攻防話題。

川普政府近來頻頻試打「台灣牌」，作為牽制北京的利器，或中美戰略較量的棋子，但美國把台灣問題作為大國外交鬥爭的操作工具，對台灣長遠的安全利益不僅沒有助益，只會引發北京採取激進反制措施，近來逐步發展成為「新常態」的共軍機艦繞島巡航，即為例證。

新一回合的中美峰會能否暫時緩解貿易戰火，虛實攻防，殊難預料。習近平雖未曾直接評價川普的招式，但他在中國國際進口博覽會致詞曾說：「中國經濟是一片大海，沒有風狂雨驟，那就不是大海了。」大國較量，自有承受狂風驟雨的能耐，台灣要有趨吉避凶的智慧。

今年是大陸改革開放40周年。11月12日，大陸總理李克強挑選40年前鄧小平訪問新加坡的同一天再次造訪獅城。鄧小平當年回京，中共隨即召開十一屆三中全會，掀起改革開放新浪潮。李克強對李顯龍說：「感謝新加坡長期深度參與中國改革開放進程，實現互利雙贏。」

40年來，新加坡擅於運用其戰略地位，悠遊於中美與東盟各國之間，借助改革開放的「東風」，在亞太扮演重要關鍵角色。反觀台灣，兩岸原有實現互利雙贏的契機與條件，卻因戒急用忍，或政黨惡鬥，藍綠掣肘，或缺乏戰略視野，讓台灣逐步走向自我邊緣化的不歸路。

1979年元旦，大陸全國人大常委會發表《告台灣同胞書》，開啟兩岸和平統一的新時期，同日，中美建立外交關係，在雙雙屆滿40周年前夕，台灣政局演變與中美貿易紛爭，相繼面臨盤整的關鍵時刻，中共最新時期的對台政策綱領性文件也即將公布，面對內外環境呈現的結構性變局，台灣如何處變不驚，從容應對？

(中國時報)