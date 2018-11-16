抹紅國民黨無助挽回民心

2018年11月16日 04:11 中國時報 何思慎

11月7日是「馬習會」3周年，馬英九在研討會上提出「新三不」，將「不統」修正為「不排斥統一」，但統一沒時間表，時機與方式需要兩岸有共識。蔡英文總統批評馬英九的「新三不」，認為「不排斥統一」背離「一中各表」的精神，損及台灣主權。賴清德院長更見獵心喜，在新北市長選舉造勢場合直指馬英九拋「新三不」終於露出了「出賣台灣人民權益」的馬腳。

殊不知人民在意的是經濟，席捲全台的「韓流」即為經濟選民所匯聚的民意，「韓流」強襲民進黨專擅的訴諸藍綠、統獨及台灣人歷史悲情的選戰模式，逆轉民進黨的執政優勢，重燃不耐長期陷入經濟低迷的高雄人拚經濟之熱情，並一路由南至北，感染選民「變天」的期待。

然而，蔡英文認為機不可失，在華府台灣同鄉會慶祝50周年的視訊中，老調重彈，將國民黨貼上「親中政黨」的標籤，希望藉此喚起選民的「恐中拒統」情緒，拉抬民進黨選情。

面對民意的反撲，蔡英文不思檢討政策方向，反倒質疑國民黨要教訓民進黨「憑什麼」，直指「亂丟垃圾的人，沒有資格嫌掃地的人掃得慢。」其實，蔡英文數落國民黨或形塑國民黨為「親中政黨」無助挽回民心，因民進黨面對的最大反對黨不是國民黨，而是「討厭民進黨」。

此外，蔡英文的「近美、親日、遠陸」路線無助於台灣國際參與的擴大，反招致新一波「斷交潮」的外交危機。民進黨爭取美、日對台的支持，此無異於國民黨，但民進黨恐一廂情願想像美、日的「友台」能服務於實現該黨「台獨」的悲願。

今年APEC峰會，張忠謀希望爭取日本等《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）成員國支持台灣成為加入第二輪談判的對象。加入CPTPP推升台灣經濟的當務之急，為全民所企盼，但無友好、互信的兩岸關係支撐，日本在區域國際政治中恐心有餘力不足，難為台灣加入區域多邊自由貿易體制扮演引水人的角色。

九合一選舉民進黨陷入苦戰，此即選民期待能與大陸交往，壯大台灣經濟的民意反撲，蔡英文應虛心受教，調整國政方向，與國人一起捲起袖子拚經濟。

很清楚，台獨不代表台灣人，民心正在翻轉台灣，從台獨的務虛主義重回繁榮台灣的經濟主義。如此，在兩岸關係中，台灣始能更具信心與大陸積極交往，無懼未來的政治協商。（作者為輔仁大學日文系所教授）

(中國時報)