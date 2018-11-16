故宮國寶是面選舉照妖鏡

2018年11月16日 04:11 中國時報 李建榮

執政的府院黨為因應「台北故宮將封館3年，故宮文物將南漂」所引起的負評，擔心衝擊搖搖欲墜的民進黨選情，急如星火危機處理定調：「沒有封館的決策」。此一風波看似落幕，其實已幾近是赤裸裸的政治交易，值得追究。

試問世界級的羅浮宮、大英博物館、大都會博物館在整修時，該國的主管官員會與選舉中的候選人碰面嗎？但這事卻發生在台灣，而且就在投票前夕。新聞發展的脈絡為，民進黨立委陳明文、蔡易餘帶著嘉義縣長候選人翁章梁找上行政院政務委員張景森，張景森再找來故宮院長陳其南背書。緊接著總統蔡英文南下嘉義為翁章梁輔選，公開讚許翁章梁為故宮文物南漂的努力。這一看似「精明」的連環套設計，如果這不是選舉操作，什麼才是政治操作？

當民進黨費盡心思於選前要將台北故宮國寶南遷的動向時，卻忽略了該黨給民間長期的印象，「反中」、「仇中」、「去中國化」，甚至該黨推動轉型正義正如火如荼之際，護衛故宮國寶居首功的蔣介石，死後卻被清算鬥爭，文化部推動中正紀念堂的「轉型」，正方興未艾。這樣反差不是太大嗎？

這次陳其南於選前「被拜會」，引起熱議，其實有幾個重要面向值得探討：一、故宮南院開館以來，始終冷清，沒有達到當初的預期。尤其當初決策者為了與台北故宮做區隔，堅持定位在「亞洲藝術文化博物館」，此一定位是否錯誤？尤其2003年選址選在較為偏僻的嘉義縣太保市，捨人口較集中且交通方便的台中市、高雄市而不就，當初決策者是否過為輕率？僅為了選舉考量，就給從藍營出走、投靠民進黨的陳明文縣長、張花冠立委的一項輔選大禮？

陳明文、張花冠爭取到故宮南院到嘉義，翁章梁爭取到台北故宮封館3年，館藏到南院，欲爭取年觀光客300萬，這個政治圖謀，不正說明在利用故宮國寶為輔選工具嗎？如果亡羊補牢，要否定亞洲藝術文化博物館的錯誤，重新調整故宮南院的定位為台北故宮分院，分散故宮國寶到南院吸引南部觀光客，這也未嘗不可。但過去錯誤的決策，應該有所追究，不能輕了。

二、故宮國寶歷經戰亂，甚至能避開大陸文化大革命浩劫，而今能在台北完整保存。蔣介石在對日抗戰與國共內戰，烽火連天，兵荒馬亂期間，仍能做出保護故宮文化的重要決策，這對保護中華文物是大功，他之後所推動的中華文化復興運動，都應給予歷史性的肯定。這是民進黨政府搞轉型正義時，不能忽略的史實。

民進黨政府不能一方面否定中華文化，貶抑蔣介石的歷史地位，另一方面又要利用中華文化代表的故宮國寶推展觀光，攫取選舉利益。這次故宮國寶不正是一面活生生的照妖鏡嗎？ （作者為資深媒體人）

(中國時報)