2018年11月16日 04:11 中國時報 白德華

每年廣受電商關注的阿里巴巴集團天貓「雙十一購物節」甫結束，今年又創下了驚人紀錄。和去年1天成交額1682億元（人民幣，下同）相較，今年成交額達2135億元。

雙十一原是光棍節，10年前馬雲靈機一動，認為透過自己發展的電商體系，打出與光棍連結「沒對象也要對自己好」，創造了購物節概念。但隨著體系茁壯及新創技術對商業的推動，雙十一逐步規模化，並成為「全球狂歡購物」最成功的典範。

今年創造的紀錄包括：2分5秒突破100億（去年是3分1秒），1時47分26秒突破1000億（去年是7小時），下午3時49分平去年1682億紀錄，晚間10點28分銷售額正式破2000億。而這一天的成交額，已相當於2105年及2016年雙十一成交額的總合，發展之快令人瞠目結舌。

更重要的是，阿里如何應付如此天量的「售後服務」。阿里首席執行官張勇形容雙十一是「商業的奧林匹克」。的確，如果不具備高科技的位匯流能力，沒有以電商為核心業務的大數據平台，要完成10億筆以上物流訂單，及每秒30萬筆以上支付能力，幾乎是不可能的任務；阿里便是透過精準商業眼光，發展出天貓阿里雲的大數據演算、支付寶創新能力及菜鳥網路、機器人包裝運送，加上高鐵等公共服務建設，才能使命必達。

10年前雙十一僅27個品牌參與，成交5200萬，唯一模式是商品打5折；10年後，如今已有18萬個品牌參加，物流人員300萬，覆蓋200多個國家和城市，不僅全球主要電商都參與，更壓過美國「黑色星期五」購物節風采。

從雙十一發展可見零售商業結合創意經濟學的重要。事實上從一開始，馬雲就將雙十一定位為「文化行銷」。就像美國當年拿「黑五」讓沃爾瑪、亞馬遜等大型零售商銷到英國及歐洲市場，阿里去年起也將100多個大陸品界推向海外，為亞洲及全球上億海外華人消費者推促銷，如今更引來美國好市多、英國引雷澤等大型連鎖百貨的加入。全球逛歡購物，也因此逐漸演變成一場成功的全球文化行銷行動。

或如馬雲所說，這是一場有計畫的文化行銷；但也可能如張勇所言，一開始是「無心插柳柳成蔭」，就因阿里具完整電商系統，大數據演算、金融服務體系及網路，才造就這麼一場令世人矚目的嘉年華會。不過和往年動輒3、40%相較，今年成交雖創新高，和去年相較成長僅27%，也顯示受大陸經濟放緩影響，民間消費已有所收斂。

今年是馬雲最後一次以阿里董事局主席身分與會，隨著全球電商發展，相信馬雲創造的傳奇，還會繼續發揚光大。

(中國時報)