雙十一再創驚奇

友善列印
中國時報

每年廣受電商關注的阿里巴巴集團天貓「雙十一購物節」甫結束，今年又創下了驚人紀錄。和去年1天成交額1682億元（人民幣，下同）相較，今年成交額達2135億元。

雙十一原是光棍節，10年前馬雲靈機一動，認為透過自己發展的電商體系，打出與光棍連結「沒對象也要對自己好」，創造了購物節概念。但隨著體系茁壯及新創技術對商業的推動，雙十一逐步規模化，並成為「全球狂歡購物」最成功的典範。

今年創造的紀錄包括：2分5秒突破100億（去年是3分1秒），1時47分26秒突破1000億（去年是7小時），下午3時49分平去年1682億紀錄，晚間10點28分銷售額正式破2000億。而這一天的成交額，已相當於2105年及2016年雙十一成交額的總合，發展之快令人瞠目結舌。

更重要的是，阿里如何應付如此天量的「售後服務」。阿里首席執行官張勇形容雙十一是「商業的奧林匹克」。的確，如果不具備高科技的位匯流能力，沒有以電商為核心業務的大數據平台，要完成10億筆以上物流訂單，及每秒30萬筆以上支付能力，幾乎是不可能的任務；阿里便是透過精準商業眼光，發展出天貓阿里雲的大數據演算、支付寶創新能力及菜鳥網路、機器人包裝運送，加上高鐵等公共服務建設，才能使命必達。

10年前雙十一僅27個品牌參與，成交5200萬，唯一模式是商品打5折；10年後，如今已有18萬個品牌參加，物流人員300萬，覆蓋200多個國家和城市，不僅全球主要電商都參與，更壓過美國「黑色星期五」購物節風采。

從雙十一發展可見零售商業結合創意經濟學的重要。事實上從一開始，馬雲就將雙十一定位為「文化行銷」。就像美國當年拿「黑五」讓沃爾瑪、亞馬遜等大型零售商銷到英國及歐洲市場，阿里去年起也將100多個大陸品界推向海外，為亞洲及全球上億海外華人消費者推促銷，如今更引來美國好市多、英國引雷澤等大型連鎖百貨的加入。全球逛歡購物，也因此逐漸演變成一場成功的全球文化行銷行動。

或如馬雲所說，這是一場有計畫的文化行銷；但也可能如張勇所言，一開始是「無心插柳柳成蔭」，就因阿里具完整電商系統，大數據演算、金融服務體系及網路，才造就這麼一場令世人矚目的嘉年華會。不過和往年動輒3、40%相較，今年成交雖創新高，和去年相較成長僅27%，也顯示受大陸經濟放緩影響，民間消費已有所收斂。

今年是馬雲最後一次以阿里董事局主席身分與會，隨著全球電商發展，相信馬雲創造的傳奇，還會繼續發揚光大。

(中國時報)

故宮國寶是面選舉照妖鏡

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。