遭質疑稀釋中華文化！文化悲歌 台北故宮變文書館

2018年11月16日 04:11 中國時報 李怡芸／台北報導

立法院教育及文化委員會審核故宮預算，日前才掀起北院疑將閉館整修的風波，新故宮計畫持續受到各界關注，15日更傳出故宮將拆解為東方書畫、工藝、文書館分散在北、中、南，北院整修期間只留文獻館開放展覽。台大政治系教授張亞中直言，此計畫若真完成，則是民進黨執政「去中國化達陣」，博物館界人士多嘆此舉是「自毀招牌」。

故宮稱定位開放討論

國立故宮博物院15日則回應指出，新故宮計畫仍照行政院核定版本進行，其中並無涉及將文物分散的計畫，對故宮未來定位仍是開放討論。

過去綠營執政時的台北故宮院長，扁政府的杜正勝先是將故宮南院定位為亞洲博物館，隨蔡英文政府上任的院長林正儀提出的新故宮計畫又將南院改為主打國寶文物修復展示，而陳其南上任後更提出「故宮台灣化」，並將故宮南院定位為「地理大發現時代東亞地中海域概念中的台灣福爾摩沙」，指出未來藍圖是將台北故宮一分為三，均是在稀釋「中華」成分。

商標一改將再難凝聚

曾任台北市立美術館、國立歷史博物館館長的台藝大前校長黃光男表示：「一個博物館不只是我們國家的，而是世界的。」作為文化的象徵與指標，他指出：「文化地圖應該集中」，若照現任院長陳其南的藍圖，台北故宮最精華的器物與書畫典藏將被移至台中，另命名「東方書畫美術館」與「東方工藝美術館」；北院則定位命名為「東方文書館」，典藏展示原圖書文獻處的文物，則沿襲自清宮的「故宮」名號被瓦解，黃光男強調，台北故宮是幾十年累積下來的聲譽，「商標一改就再難凝聚了」。

綠營「去中國化達陣」

張亞中更直言，由故宮考慮藉北院整修閉館，文物遷至南院，到陳其南的新故宮藍圖，背後均是「文化台獨」的脈絡，以東方文化、亞洲文化來降低故宮在中華文化中的角色，若真如此「則故宮名存實亡」，他更指出以整個去中國化的趨勢來看，抓的是文化、歷史與文物三大板塊，「中華文化已不談了，歷史也在課綱上去中國化，如今若故宮文物被解構，去中國化可謂達陣。」

(中國時報)