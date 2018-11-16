國寶分3地 學界反對

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中國時報
／台北報導

台北故宮在院長陳其南的願景下，希望朝國家博物院轉型，為達南北平衡以及把觀光人口導入中南部，他期望把現有故宮文物分散至南院，並在中部另建博物館，但在博物館人眼中，文物分散則能量也分散，且管理成本將倍增。

前台北故宮院長馮明珠以曾經身為故宮人的身分指出：「我是反對文物分散的。」她強調故宮文物「本來就是個整體，應視為『全宗』檔案予以尊重」，她並指出台北故宮的文物、文獻，自1933年離開紫禁城，1949年後南遷文物中的四分之一來到了台灣，「從此再沒分散」。

馮明珠表示，「大英博物館的館藏來自世界各國，但它沒有分成波斯館、印度館，因為這樣分就不是大英博物館了。」她指出，文物可以支援分館，可以不定期送出去展，但沒有哪個博物館是把全宗文物分散的。

前國立歷史博物館館長黃光男也強調「展品有其時空性，要讓人認定這個東西不遠千里都要來，只有這裡有。」文物若分散，則在文化地圖上的濃度也將淡化。

今年開始亦進行為期3年閉館整建的國立歷史博物館，典藏組組長翟振孝便指出：「分散典藏，文物的安全風險高，管理成本也高。」以史博館為例，則是藉著文物移藏及館際合作，既控制成本亦能將文物活化利用。

例如館藏的張大千作品就遷至故宮北院，明年張大千120周年紀念仍會公開亮相，是台灣博物館文物在閉館期間內促進館際合作的首例。但最終在國立歷史博物館的招牌之下，「新的庫房建好後，我們還是要讓文物返家的。」

(中國時報)

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