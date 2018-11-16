亞大國際交流 攜手歐洲３名校

2018年11月16日 04:11 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

加速推動國際化發展，亞洲大學校長蔡進發日前到歐洲，與世界公認世界第一所大學、有930年歷史的義大利波隆尼亞大學，以及有725年歷史的西班牙馬德里康普頓斯大學、埃斯科里亞爾皇家大學中心－瑪麗亞克里斯蒂娜簽訂MOU；未來將針對交換學生、教師研究等進行合作。

蔡進發本月5日先訪問世界最古老、西班牙規模最大，且在2018年QS世界大學排名第206名的馬德里康普頓斯大學（Complutense University of Madrid），與該校校長Carlos Andradas Heranz簽訂MOU，開啟兩校合作新境界。

緊接著，蔡進發訪問馬德里康普頓斯大學的附屬中心，即埃斯科里亞爾皇家大學中心－瑪麗亞克里斯蒂娜（Real Centro Universitario Escorial-Maria Christina，簡稱RCU ），與校長Marceliano Arranz Rodrigo簽訂合作書；未來亞大學生將可在這所曾是16世紀修道院的古建築中學習。

蔡進發最後訪問有930年歷史、享有「大學之母」美名的義大利波隆尼亞大學（University of Bologna），其在QS排名全球180名、擁有30個博物館；蔡進發與該校經濟學院院長Giorgio Bellettini及管理學院國際處長Elisa Montaguti簽定合作書。

蔡進發表示，亞大創校18年，是世界排名百大年輕大學，去年與威尼斯大學、佛羅倫斯大學往來合作，現在又能和世界最古老的百大大學師生交流，意義非凡。

此外，亞洲大學研發長黃志揚也帶領9位教師團到印尼排名第7的艾爾朗加大學（Airlangaa University）進行學術訪問，除與該校教師針對10件研究案主題討論；亞大教授也分別在該大學10個系演講或授課，極受學生歡迎，雙方並簽定每年交換3位教授。

(中國時報)