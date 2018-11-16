故宮青花瓷郵票 方文山來義賣

2018年11月16日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

中華郵政公司以故宮博物院典藏的青花瓷文物，新發行青花瓷古物郵票，15日特地選在故宮南院大廳舉辦發行典禮，吸引大批郵友南下搶頭香購買收藏，並請來《青花瓷》知名作曲人方文山為「青花瓷名品賞」郵摺簽名義賣，拍賣所得84萬元全捐給嘉義家扶中心和若竹兒教育基金會。

郵政公司2014年以國立歷史博物館典藏的青花瓷器發行青花瓷古物郵票，獲得許多郵迷搶購，這次與故宮合作，除發行郵票1套4枚及小全張1張外，為增添集郵樂趣，採局部打凸印製，首次發行小全張3連張1款，昨在典禮中，南院副處長林天人指此次發行的郵票圖樣，幾乎把青花瓷造型特色都呈現出來。

郵政公司董事長魏健宏說，郵政不只是遞送，也是大家的好鄰居，更盼和更多企業、政府部門，甚至民間夥伴合作，傳遞社會關懷，例如昨邀方文山合作，將方文山親筆簽名的「青花瓷名品賞」10本郵摺做慈善義賣，另以方文山手稿及親筆簽名製作的200份青花瓷個人化郵票郵摺，在現場所設的臨時郵局和集郵電子商城同步義賣，所得將全數捐出。

青花瓷古物郵票多次蟬聯最美郵票票選第1，昨在南院設置的臨時郵局，吸引大批集郵迷排隊搶購，中華文物學會理事長孫國光表示，郵友們特地包車從台北南下買這套郵票，指2次發行的青花瓷古物郵票各有特色，因具工藝之美，典藏價值高，2014年款多已被大陸行家收藏，行情水漲船高。

(中國時報)