從偶戲看澳門 織布機搬上舞台

2018年11月16日 04:11 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

現年38歲的澳門偶戲藝術家林婷婷，是澳門少數以偶戲為業的表演者，她把對偶戲的熱情，發揚到國際舞台，以偶戲結合舞台劇，拿起布偶、在舞台上摺紙船、說文解字，訴說家族故事，記錄澳門社會發展過程。

林婷婷表示，她自小家中開設紡織廠，打從娘胎起，就聽著紡織車的聲音成長，「我的父親從廣東潮州一路遷徙到澳門，努力打造一片天地，讓我們順利長大，我在劇中以廠房聲響為背景，把織布機搬上舞台，呈現父母輩勤懇生活、開創事業的狀態。」

林婷婷在歐洲學藝過程，深感東西方文化大不同，「同學們談到莎士比亞、契科夫，我都可以理解，但是我想和他們談魯迅、談《聊齋》，他們總露出疑惑表情，讓我覺得，作為華人，一定要為自己的文化樣貌發聲。」

林婷婷近期作品《澳門製造2.0》，曾在布拉格、香港、澳門與日本橫濱演出，她與夥伴趙汝揚在劇中呈現西方人對華人的既定印象，如寫書法、搬演布袋戲等，同時也表現澳門年輕人和父母輩之間的價值觀大不同。

其中還有說文解字時間，林婷婷對觀眾解說自己的名字，反映父母對孩子的期待，「關於『婷婷』，我每次問父母都有不同的答案，有時告訴我，因為不想再繼續生女兒了，想『停』下來，有時告訴我，那時候爸爸想要換大廠房，所以需要有大『亭』出現，都很有意思。」

(中國時報)