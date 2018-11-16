李安讚VR電影注寶島新活力

2018年11月16日 04:11 中國時報 潘鈺楨 報導

李安（右）與監製侯孝賢等人一起觀看VR電影。（陳俊吉攝）

李中、邱陽、陳勝吉、曾威量、趙德胤5位金馬電影學院出身的新銳導演與HTC虛擬實境內容中心共同合作的VR電影《5x1》，15日在台北舉辦首映會，金馬主席李安、《5x1》監製侯孝賢、廖慶松等人出席。

李安讚VR真是新鮮玩意：「人生真的是活到老學到老，VR也好、3D也好，數碼呈現方式，在我們想像力、體驗方面有新的可能性。」

李安2016年作品《比利·林恩的中場戰事》採用每秒120格、4K解析度、3D的高規格技術拍攝，但其實他跟VR不太熟，只覺得似乎跟電影很相像，又有點不像。這次體驗後覺得在視覺效果創新上，會帶給觀眾新的興奮感，「VR勇於嘗試、創新、投資的精神，是台灣很好的活力。」也特別謝謝監製侯孝賢與廖慶松，帶領年輕人嘗試。

曾寶儀VR看到哭

侯孝賢說自己看了3次，他曾說不會去拍VR電影，昨解釋：「我就是充滿了懷疑，因為我只會拍電影，但現在覺得，如果做得好，可以解決很多需要時間、距離的問題。」他看其中一段感覺彷彿坐在片中的車子上繞，笑說：「這種體驗，和看電影很不一樣。」

主持人曾寶儀說，她看到一半忍不住飆髒話：「見鬼了，真的鬼就出現了！」認為VR電影讓她看到以前沒出現過的畫面，尤其看到曾威量拍的《山行》時忍不住哭了，「戴著VR眼鏡哭，很怕眼鏡裡積水變魚缸！」

(中國時報)