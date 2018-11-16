傻白甜Out安心亞當學霸

2018年11月16日 04:11 中國時報 報導林淑娟

今年入圍金鐘獎迷你劇集女主角獎的安心亞，過去在偶像劇中總給人「傻白甜」印象，最新接演的偶像劇《你有念大學嗎》挑戰絕頂聰明的「學霸」。據悉，不斷追求戲路突破與轉型的安心亞，第一次與製作人張曼娜見面時就開宗明義表明態度：「我不要再當傻白甜！」

《你有念大學嗎》13日舉行開鏡儀式，15日低調開拍，預計12月9日接檔收視疲弱不振的台視、三立周日偶像劇《高校英雄傳》。安心亞劇中將飾演聰明「學霸」，對上飾演「玩霸」的禾浩辰，有裝嫩演出高中生的戲分，原本認識但不曾合作過的兩人，能激起什麼樣的火花令人期待。

高中畢業就養家

安心亞飾演的女主角聰明且功課好，目標考大學榜首，卻因家裡突遭變故必須幫忙賺錢還債。她受訪曾說自己從求學時代就因功課不好、不討喜，同學也不喜歡她，導致她個性自卑，而她平時也總給人傻大姊印象，這次在新戲搖身一變成頭腦聰明且個性精明的學霸，反差頗大。她說自己與女主角有一點相似，都是高中一畢業就進入職場工作養家，而且剛好都賣過衣服。

安心亞劇中賣衣服又要當櫃姐，為此還特別做功課，去跟不少專櫃小姐請教。禾浩辰為爭取這角色，刻意將外型改變得更成熟，與以前純真中帶點屁孩味的形象區隔。製作人張曼娜說，她與兩人初見面聊過後就覺得很意外，也打破過去對他們的刻板印象。

(中國時報)