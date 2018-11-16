蔡秋鳳耳鳴2年 氣惱搥牆

2018年11月16日 04:11 中國時報 許雅淳 報導

蔡秋鳳推出新專輯《離水的魚》15日舉辦發片記者會，她自爆2年多前開始深受耳鳴所苦，左耳特別嚴重，聽到的音樂都慢半拍，她曾在家裡發脾氣、落淚，「我還搥過牆壁，真的太難過，聲音被蒙在耳朵裡，用耳機聽更糟，好像有2、3個聲音疊在一起。」並提到「唱歌的人耳朵聽不到，真的想去撞牆。」

蔡秋鳳原預計明年將2度攻上小巨蛋，現在已暫緩，演出邀約全推辭，被問及是否會封麥、引退？她說：「不可能，唱歌是我最愛的事，我父母以前反對我唱歌，我跟他們革命10年，會一直唱下去。」

她耳鳴狀況直到今年才就醫，醫生告訴她：「耳鳴沒有醫，不好找出病因。」她現在先忙完新專輯的宣傳，之後就休養並做核磁共振深入的檢查。她坦言因耳鳴影響到食慾、睡眠，身高158公分的她，體重僅44公斤，多年來維持跑10公里的習慣，現在則改為慢走。

自信會好轉

蔡秋鳳去年底在新加坡商演時，在台上突然耳鳴聽不到音樂，當場放聲痛哭，向歌迷道歉「對不起我真的聽不到」，之後的演出會請助理在台下跟著唱，幫她打暗號，而她絕不對嘴，笑說：「我對嘴就會笑出來，太不自然。」

而她憶起錄製新專輯時，因耳鳴的問題，在錄音室發脾氣，「我要跟錄音師對不起。」她的好友苗可麗、王彩樺都頻頻給安慰，她也相信耳鳴的狀況一定會好轉，希望歌迷不用擔心。

(中國時報)