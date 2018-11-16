趙小僑打扮婆婆見劉嘉玲

2018年11月16日 04:11 中國時報 洪秀瑛 （上海傳真） 報導（上海傳真）

劉嘉玲（左起）、世茂集團董事局主席許榮茂及蘇有朋昨一起啟動點燈儀式。

趙小僑昨穿中國風造型出席開幕晚宴。（洪秀瑛攝）

趙小僑（右）婆媳情同母女。（洪秀瑛攝）

蘇有朋、劉嘉玲15日晚在上海出席「佘山世茂洲際酒店」開幕活動，趙小僑是台灣唯一受邀女星，排場和2明星同等級，頗受禮遇。她此次帶著婆婆同行，婆婆恰巧是劉嘉玲粉絲，婆媳倆開心地第一次在公開場合與劉同台。

趙小僑最欣賞劉嘉玲具有自己獨特的魅力，不僅鏡頭前美麗動人，她還曾看劉嘉玲毫無包袱地在真人秀節目玩遊戲，對她展現真性情的一面同樣印象深刻，此外，她也希望有機會能和已升格當導演的蘇有朋合作。

43歲的蘇有朋影響了兩代人，一代人在「小虎隊」的歌聲揮灑青春，另一代人因「五阿哥」成為忠實粉絲。現在的蘇有朋，則是到處被簇擁的蘇導演。趙小僑對大陸觀眾而言，最有青春記憶是13年前和明道、陳喬恩拍攝的偶像劇《王子變青蛙》，她在劇中飾演明道的未婚妻，這齣戲至今在大陸仍受粉絲喜愛，常有陸粉在她微博留言「《王子變青蛙》上熱搜了」，還誇她是「最不討人厭的女二」。

《王子變青蛙》是經典台劇之一，大陸先前傳出將翻拍，引起「王子粉」一陣騷動，趙小僑昨聽聞翻拍消息，表示樂見其成，「如果能再參與演出更開心」。只是現在演不回女二，演媽媽能接受？她說：「演員演什麼角色都是挑戰。」趙小僑雖然已經是39歲、媽媽的年紀，不過她保養有術，畫面上的凍齡感不輸劉嘉玲，升格演媽她只擔心鏡頭前「不夠老」，「其實現代的媽媽也不一定要和老畫上等號」。

經營影音頻道

趙小僑和80歲的婆婆感情非常好，情同母女，為了開幕晚宴，她還當起婆婆的專屬造型兼化妝師；趙小僑昨過39歲生日，人生即將「奔4」，結婚2年的她心急想生寶寶，認真地說這1個多月再沒成功，明年考慮人工受孕。當初她心想順利懷孕後，可以透過YouTube的「趙小僑女人說」頻道記錄懷孕過程，雖然至今「做人」還沒成功，但半年多來在頻道裡已吸引2萬多粉絲數，她每周自拍、自剪影片，還得照顧念高中的兒子，苦笑說：「網紅真的不好當。」

(中國時報)