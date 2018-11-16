趙小僑打扮婆婆見劉嘉玲

趙小僑（右）昨幫婆婆化妝。（洪秀瑛攝）

友善列印
中國時報
報導（上海傳真）
劉嘉玲（左起）、世茂集團董事局主席許榮茂及蘇有朋昨一起啟動點燈儀式。
趙小僑昨穿中國風造型出席開幕晚宴。（洪秀瑛攝）
趙小僑（右）婆媳情同母女。（洪秀瑛攝）

蘇有朋、劉嘉玲15日晚在上海出席「佘山世茂洲際酒店」開幕活動，趙小僑是台灣唯一受邀女星，排場和2明星同等級，頗受禮遇。她此次帶著婆婆同行，婆婆恰巧是劉嘉玲粉絲，婆媳倆開心地第一次在公開場合與劉同台。

趙小僑最欣賞劉嘉玲具有自己獨特的魅力，不僅鏡頭前美麗動人，她還曾看劉嘉玲毫無包袱地在真人秀節目玩遊戲，對她展現真性情的一面同樣印象深刻，此外，她也希望有機會能和已升格當導演的蘇有朋合作。

43歲的蘇有朋影響了兩代人，一代人在「小虎隊」的歌聲揮灑青春，另一代人因「五阿哥」成為忠實粉絲。現在的蘇有朋，則是到處被簇擁的蘇導演。趙小僑對大陸觀眾而言，最有青春記憶是13年前和明道、陳喬恩拍攝的偶像劇《王子變青蛙》，她在劇中飾演明道的未婚妻，這齣戲至今在大陸仍受粉絲喜愛，常有陸粉在她微博留言「《王子變青蛙》上熱搜了」，還誇她是「最不討人厭的女二」。

《王子變青蛙》是經典台劇之一，大陸先前傳出將翻拍，引起「王子粉」一陣騷動，趙小僑昨聽聞翻拍消息，表示樂見其成，「如果能再參與演出更開心」。只是現在演不回女二，演媽媽能接受？她說：「演員演什麼角色都是挑戰。」趙小僑雖然已經是39歲、媽媽的年紀，不過她保養有術，畫面上的凍齡感不輸劉嘉玲，升格演媽她只擔心鏡頭前「不夠老」，「其實現代的媽媽也不一定要和老畫上等號」。

經營影音頻道

趙小僑和80歲的婆婆感情非常好，情同母女，為了開幕晚宴，她還當起婆婆的專屬造型兼化妝師；趙小僑昨過39歲生日，人生即將「奔4」，結婚2年的她心急想生寶寶，認真地說這1個多月再沒成功，明年考慮人工受孕。當初她心想順利懷孕後，可以透過YouTube的「趙小僑女人說」頻道記錄懷孕過程，雖然至今「做人」還沒成功，但半年多來在頻道裡已吸引2萬多粉絲數，她每周自拍、自剪影片，還得照顧念高中的兒子，苦笑說：「網紅真的不好當。」

(中國時報)

呂薔整牙成功「瞬間長大」 Erika沖繩取景 難忘邂逅情

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。