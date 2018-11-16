王笠人走過霸凌學解決之道

2018年11月16日 04:11 中國時報 蔡琛儀 專訪

新人歌手王笠人推出首張個人同名創作專輯，新歌〈外公的口琴〉是唯一一首描寫親情的歌曲，外公在她出生前就過世，無緣見到外公一面，她好奇父母都不會樂器，她卻深愛著音樂，一問之下才知道外公生前非常愛吹口琴，因此一直覺得和外公有著無形的連結，也常夢到他。

王笠人是家中獨生女，但父母從小就開始培養她的獨立性，3歲就把她送去離家40分鐘車程的住宿幼兒園，11歲自己前往英國念書，14歲又到澳洲求學，到了英國後，她語言嚴重不通，甚至還在學校被霸凌。

她因為英文不好，在學校常被同學栽贓；帶來的零食也常被偷，甚至洗好的衣服被拿出來，故意丟到髒地板、洗澡洗到一半被關燈，最嚴重的一次則是把她的護照藏起來，讓她終於崩潰，「那是我唯一回家的東西，後來只能比手畫腳的找老師。」

單曲衝上排行榜

爸媽鼓勵她解決問題，最後她決定主動釋出善意，將已經被偷得所剩不多的零食分大家吃，還將帶來的中國結當禮物，果然再也沒被欺負。

當時一位日本同學常對她伸出援手，帶她回家吃飯，有次對方媽媽做飯糰讓她帶回宿舍，她感動得邊吃邊哭；即使後來兩人分開，也一直保持聯絡，在機場重逢時更是激動相擁大哭，約好絕對不能放棄這段得來不易的友情。

王笠人才發片10天，在數位和實體通路都傳出好成績，單曲衝上多個數位排行榜單，連之前已發行的〈如果我們再相遇〉都回溫，專輯更衝上亞軍，讓她開心直呼：「除了感謝，還是感謝，粉絲的支持就是我的答案！」

(中國時報)