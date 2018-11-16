劉以豪抖音首秀 計畫變臉

2018年11月16日 04:11 中國時報 李承陽 報導

劉以豪出席抖音APP活動，宣布自己將加入抖音行列。（陳俊吉攝）

「國民男友」劉以豪15日出席APP抖音TikTok的剪綵活動，目前還沒玩過抖音的他，已決定開辦帳號，拍的第一支短片就想挑戰時下超夯的1秒變臉，他不怕扮醜自拍也頗有心得，自曝某次萬聖節還挑戰做撐大鼻孔醜到極限的造型，帶著全家人一起去附近超商買東西，強調若真的扮醜怕嚇壞大家。

劉以豪雖然沒玩過抖音，但有跟到抖音短片的音樂風潮，幾首熱門歌〈學貓叫〉、〈前男友〉，甚至是韓國電音他都會哼唱，更在剪綵現場跟主持人李懿一起賣萌，小跳了一段〈學貓叫〉，稱李懿是他的抖音老師，而擅長搞笑的李懿，已玩抖音近半年，搞怪舞蹈的短片曾登上熱搜榜，她笑說：「如果我教劉以豪，一定要拍出他白癡的一面。」

忙工作無法過耶誕

劉以豪自拍時很少修圖，只會用軟體基本的濾鏡調光，跟女藝人合照也不會挑位置求瘦小臉，直言誰手長誰站前面自拍，未來學會玩抖音的話，可能會揪女星吳映潔（鬼鬼）、郭雪芙、陳庭妮、孟耿如等人一起錄短片。

下個月即將迎來耶誕節，劉以豪坦承今年無法過節，手上的戲會一路拍到12月底，還卡到一個新加坡的頒獎典禮，「工作排2天1夜，我想爭取3天2夜比較可以休息一下。」他主演新片《比悲傷更悲傷的故事》30日上映，昨片商宣布18日本人憑國中（含）以上學生證，可換取一張指定戲院指定場次電影票，開演前1個小時於戲院現場開始排隊取票。

(中國時報)