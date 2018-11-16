劉以豪抖音首秀 計畫變臉

劉以豪（左）和抖音台灣區市場策略高級經理游弘祺一起剪綵。（陳俊吉攝）

友善列印
中國時報
報導
劉以豪出席抖音APP活動，宣布自己將加入抖音行列。（陳俊吉攝）

「國民男友」劉以豪15日出席APP抖音TikTok的剪綵活動，目前還沒玩過抖音的他，已決定開辦帳號，拍的第一支短片就想挑戰時下超夯的1秒變臉，他不怕扮醜自拍也頗有心得，自曝某次萬聖節還挑戰做撐大鼻孔醜到極限的造型，帶著全家人一起去附近超商買東西，強調若真的扮醜怕嚇壞大家。

劉以豪雖然沒玩過抖音，但有跟到抖音短片的音樂風潮，幾首熱門歌〈學貓叫〉、〈前男友〉，甚至是韓國電音他都會哼唱，更在剪綵現場跟主持人李懿一起賣萌，小跳了一段〈學貓叫〉，稱李懿是他的抖音老師，而擅長搞笑的李懿，已玩抖音近半年，搞怪舞蹈的短片曾登上熱搜榜，她笑說：「如果我教劉以豪，一定要拍出他白癡的一面。」

忙工作無法過耶誕

劉以豪自拍時很少修圖，只會用軟體基本的濾鏡調光，跟女藝人合照也不會挑位置求瘦小臉，直言誰手長誰站前面自拍，未來學會玩抖音的話，可能會揪女星吳映潔（鬼鬼）、郭雪芙、陳庭妮、孟耿如等人一起錄短片。

下個月即將迎來耶誕節，劉以豪坦承今年無法過節，手上的戲會一路拍到12月底，還卡到一個新加坡的頒獎典禮，「工作排2天1夜，我想爭取3天2夜比較可以休息一下。」他主演新片《比悲傷更悲傷的故事》30日上映，昨片商宣布18日本人憑國中（含）以上學生證，可換取一張指定戲院指定場次電影票，開演前1個小時於戲院現場開始排隊取票。

(中國時報)

李千娜遭謝盈萱設計全裸入鏡 顧寶明年少貪杯病來磨

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。