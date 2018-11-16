礁溪山形閣旅展最低31折

2018年11月16日 04:11 中國時報 報導何書青

「礁溪山形閣」是福泰飯店集團融入日本山形縣原民文化和美學打造的五星級溫泉飯店。（福泰飯店集團提供）

「礁溪山形閣」是福泰飯店集團融入日本山形縣原民文化和美學打造的五星級溫泉飯店。（福泰飯店集團提供）

台北國際旅展（ITF）下周五將在南港展覽館一館登場，全台有10家飯店的福泰飯店集團，搶先在今（16日）起展開與ITF優惠同步的線上旅展，推出多款住宿、餐券、泡湯券吸客。其中，詢問度最高的是今年5月才在宜蘭全新開幕的「礁溪山形閣」，更祭出最低31折的優惠。

「礁溪山形閣」是福泰飯店集團融入日本山形縣原民文化和美學打造的五星級溫泉飯店，特別受到喜愛日式寧靜自然氣息的遊客青睞，每間客房都有獨立的泡湯池讓房客盡情享受。這次旅展推出標準房、標準雙床房、豪華雙床房等3款房型，買1晚即送1晚標準房的特惠。標準房和標準雙床房各為9999元，豪華雙床房則是2萬5999元，換算下來標準房和標準雙床房相當於31折，每人每晚2000多元就能住5星新飯店，堪稱最划算。

LINE Pay結帳送好禮

若只想泡湯，礁溪山形閣也推出1999元含客運來回車票、午餐和日式大眾裸湯的泡湯券，並加贈1張純泡湯券，相當於56折；餐券則有1500元可品嘗米澤廳的無菜單料理，再送1份商業午餐。此外，福泰商務飯店和桔子商旅也推出單張、5張、和買10送1的「福泰全台聯合住宿券」。

這次線上旅展福泰更首次推出使用電子票券的，另一亮點是線上旅展和實體旅展皆可使用LINE Pay結帳，而旅展現場用LINE Pay結帳還可獲贈獨家好禮。線上旅展期間為即日起至30日，實體旅展為23日至26日。

(中國時報)