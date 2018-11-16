《翠絲》演同志跳豔舞 黃河解放長腿

2018年11月16日 04:11 中國時報 吳奕萱 報導

HOGAN INTERACTIVE科技布料男士休閒鞋1萬6300元。（HOGAN提供）

HOGAN ACTIVE ONE黑色針織布料男士休閒鞋2萬2300元。（HOGAN提供）

HOGAN H383牛皮拼布撞色男士休閒鞋1萬5000元。（HOGAN提供）

HOGAN科技布料平面牛皮男士休閒鞋1萬8300元。（HOGAN提供）

黃河在電影《翠絲》中飾演男同志，搭上台灣近期的婚姻平權議題，有不少強烈的情緒戲，搭HOGAN ICUBE金屬銀色皮革男士休閒鞋，1萬7300元。（服裝提供／BOSS．攝影／JOJ PHOTO）

出道10多年的黃河，在今（16）日上映的香港電影《翠絲》中再扮男同志，面對心愛伴侶的逝去卻無能為力，片中他循著思念大跳性感豔舞，最後倒地崩潰痛哭，深刻刻畫內心對愛與無助的迷離情感。

愛經典款與二手古著

從15歲的《危險心靈》出道以來，黃河從慘綠少年，蛻變為陽剛與柔美兼具的性格演員，談到片中的愛情，他認為無關性別，無論與伴侶的分手，或是一方離世，那種再也不可重來的逝去感情，激盪的崩離情緒都能引起大眾共鳴。

去年遠赴倫敦進修的他，在美術創作與攝影都頗有天賦與興趣，近期剛從新加坡拍連續劇回台，黃河表示明年重心將放回台灣，除演員本業，也投入短片創作，努力延伸創作與表演能量。隨興的黃河表示，自己不善穿搭，不習慣追隨當下流行，出國喜歡逛經典款與二手古著，以轉換單品配件展現風格。

本次拍攝時尚專題，以HOGAN鞋款搭配outdoor休閒與中性耽美兩種迴異風格，並輕鬆穿搭白短褲大秀線條長腿，紮起馬尾秀出的臉龐更有日系復古感，詮釋出獨特的型人時尚魅力。

(中國時報)