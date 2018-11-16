243年風華 寶璣盡現方寸之美

2018年11月16日 04:11 中國時報 陶福媛 報導

寶璣那不勒斯系列Reine de Naples 8908月相仕女鍊帶腕表，199萬2000元。（Breguet提供）

580寶璣經典系列Classique Tourbillon Quantieme Perpetue l3795萬年曆鏤空陀飛輪腕表（左為表背），776萬1000元。（Breguet提供）

創立於1775年的寶璣表（Breguet）擁有逾200年的輝煌歷史，品牌的第7代傳人Emmanuel Breguet昨日親自來台分享他的新作《亞伯拉罕路易寶璣的生平與創作》專書，除了介紹寶璣歷史和重要作品外，還預告明年將會推出中文版本，讓更多人認識寶璣。

Emmanuel Breguet指出，他是學歷史的，能從歷史角度看自家品牌，並撰寫曾曾曾祖父的故事，備感榮幸。其中他最得意的是從眾多訂單史料當中，發現寶璣在1810年為拿破崙的妹妹那不勒斯王后卡洛琳繆拉設計一只可佩戴在手腕的懷表，證明了人類史上第一只腕表是源自寶璣的發明，是他最得意的成就。

為了配合新書來台，寶璣特別展售2款融入骨董表經典元素的新表，一只是寶璣那不勒斯系列Reine de Naples 8908月相女表，橢圓型表盤設計源自昔日那不勒斯王后的腕表，另一只則是刊登在專書封面的經典系列Classique Tourbillon Quantieme Perpetuel 3795玫瑰金鏤空萬年曆陀飛輪腕表。

(中國時報)