手作工藝 樸實療癒開展

國家工藝成就獎得主張憲平創作超過40年，這次在「工藝之夢」展出20件作品。（新光三越提供）

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中國時報
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2018 Pop Up Asia亞洲手創展，即起至11月18日（日）在松菸文創2、3、4號倉庫舉行。（Pop Up Asia亞洲手創展提供）
台灣知名科學手作「賽先生的科學工廠」，本季發表人體血管分布刺繡套組，可完成美麗的解剖圖。（吳奕萱攝）
「工藝之夢」台灣工藝競賽-創新設計組，一日油行的作品「自油」，將傳統「油車間」的榨油工法轉化成能置放於廚房使用的製油設備，將民俗記憶融合創新設計。（新光三越提供）
「工藝之夢」台灣工藝競賽-美術工藝組，邱毓寧的作品「孔雀開屏」，以多層次施釉，窯燒至1260度，歷經20小時，呈現孔雀羽毛的斑紋，色彩豐富。（新光三越提供）

手作、工藝…總給人一種療癒舒放感。邁入第3屆的2018 Pop Up Asia亞洲手創展，昨（15日）起於松菸文創開幕，本次共集結亞洲13個國家，共達300個品牌參與盛會，並涵括200場以上的體驗工作坊，歡迎民眾親自體驗。

日、泰是手創參展大國

其中品牌館的2大參與國為日本和泰國，帶來地方意象及傳統工藝的手創商品，包含首度來台的「床」，揉合九州職人工藝，展現地方創新生態；初登場的日本最大手作電商「Ｍinne」則帶來本年度手作大賞得主作品，一窺日式手作獨特魅力。此外，今年也首度開放特色通路參展，包含台灣賽先生科學工廠、Design Labs生活風格實驗室，及曼谷人氣選物書店Happening、吉隆坡Ninth Gallery，及雅加達Basha Market Pop-up等，進行商機媒合交流。

台灣工藝設計界年度盛事「2018工藝之夢」今年邁入第25年，昨起至12月3日在新光三越台北信義新天地A9 9F登場，除展出「台灣工藝競賽」得獎作品，也邀約第11屆工藝成就獎得主、竹籐編工藝界耕耘超過40年的張憲平，集結「竹夢憲藝」展覽20件作品，彰顯精湛工藝。

籐編藝師百貨展「竹夢」

張憲平家傳事業原是藺草編織，因緣際會投入竹籐編織，獨創仿古髹塗技法，使竹編器看起來古拙樸實、風華內斂，作品被國立故宮博物院典藏。1990年曾獲教育部頒發「民族藝術薪傳獎」，成為最年輕的薪傳獎得主；2016年再獲文化部授證「重要傳統藝術保存者」俗稱「人間國寶」的殊榮。

此外，被譽為台灣工藝屆奧斯卡級競賽的「台灣工藝競賽」包含美術工藝組和創新設計組共有65件入選作品，今在頒獎典禮將公布得獎名單。工藝之夢在台北信義新天地後，12月20日至明年1月7日巡迴至新光三越台南新天地6F、明年1月10日至21日移師台中中港店10F。

(中國時報)

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