LEXUS UX 200全新造型靈活暢快

2018年11月16日 04:11 中國時報 陳大任 報導

LEXUS總工程師加古慈重視均衡美感。（陳大任攝）

尾燈造型有如機翼，兼具空力功能。（陳大任攝）

前座椅採取菱格文裝飾，具時尚感。（陳大任攝）

後座空間以兩名成人乘坐較為舒適。（陳大任攝）

真皮方向盤握感佳，儀表資訊清晰。（陳大任攝）

行李廂空間略小，下方為隨車工具。（陳大任攝）

排檔座後方將娛樂功能集中在一起。（陳大任攝）

LEXUS家族最新成員UX即將上市，對照目前產品規畫，跨界小休旅的車格正好介於現行運動休旅NX與掀背CT車系之間，全新造型及靈活暢快的駕馭感受是UX最大優勢。和泰汽車透露已接單200台，首波上市將有UX 200、UX 200 F SPORT及UX 200 F SPORT限量版3款，年銷目標3600台。

LEXUS總工程師加古慈表示，2013年規畫UX時，即在美國、歐洲及亞洲等市場進行焦點調查，甚至到受訪者家中瞭解他們的生活型態。發現消費者不僅重視車身外觀、寬闊的駕駛視野、安全感，更喜愛如同掀背車般的駕馭樂趣，她希望UX能成為消費者在城市中探索的「伴侶」。

為了讓UX擁有足夠的操控表現，讓它在山路上更有樂趣，加古慈說，車身採用最新的GA底盤，並將Hybrid電池從行李廂移至座椅下方，達到594mm超低車身重心，無段式變速箱也模擬出傳統變速箱「收油減速」的效果，再加上前麥花臣後雙A臂的懸吊設定，讓UX在實用性、舒適性及操控性中取得最佳平衡。

加古慈說，UX承襲部分日本建築「穿透」的設計概念，例如後視鏡下移至車門，讓A柱增加更多透視感，儀表控台的線條自然延伸至車外，內外一氣呵成。至於外傳尾燈設計靈感是出自無敵鐵金剛，她笑說這是車迷猜測，實際的設計是來自飛機，但因著UX產品個性而將線條收得更加內歛。

這次我們在日本AUTOPOLIS賽道試駕UX 200及UX 250h，兩車都配置2.0L引擎，前者具備173hp/20.8kgm最大動力，後者搭配Hybrid系統，擁有178hp/19.3kgm的綜效動力輸出，看似差異不大，其實油耗（16.5km/L、21km/L）與加速（9.2秒/8.5秒）數據差別不小，至於操控感受，UX 200有著更直接的駕馭感，而UX 250h則有不錯的靜肅性。

(中國時報)