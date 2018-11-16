LEXUS UX 200全新造型靈活暢快

LEXUS將在台灣發表UX 200（如圖）、UX 200 F SPORT、UX 200 F SPORT限量版，外界推估售價將自139.9萬元起。（和泰汽車提供）

友善列印
中國時報
報導
LEXUS總工程師加古慈重視均衡美感。（陳大任攝）
尾燈造型有如機翼，兼具空力功能。（陳大任攝）
前座椅採取菱格文裝飾，具時尚感。（陳大任攝）
後座空間以兩名成人乘坐較為舒適。（陳大任攝）
真皮方向盤握感佳，儀表資訊清晰。（陳大任攝）
行李廂空間略小，下方為隨車工具。（陳大任攝）
排檔座後方將娛樂功能集中在一起。（陳大任攝）

LEXUS家族最新成員UX即將上市，對照目前產品規畫，跨界小休旅的車格正好介於現行運動休旅NX與掀背CT車系之間，全新造型及靈活暢快的駕馭感受是UX最大優勢。和泰汽車透露已接單200台，首波上市將有UX 200、UX 200 F SPORT及UX 200 F SPORT限量版3款，年銷目標3600台。

LEXUS總工程師加古慈表示，2013年規畫UX時，即在美國、歐洲及亞洲等市場進行焦點調查，甚至到受訪者家中瞭解他們的生活型態。發現消費者不僅重視車身外觀、寬闊的駕駛視野、安全感，更喜愛如同掀背車般的駕馭樂趣，她希望UX能成為消費者在城市中探索的「伴侶」。

為了讓UX擁有足夠的操控表現，讓它在山路上更有樂趣，加古慈說，車身採用最新的GA底盤，並將Hybrid電池從行李廂移至座椅下方，達到594mm超低車身重心，無段式變速箱也模擬出傳統變速箱「收油減速」的效果，再加上前麥花臣後雙A臂的懸吊設定，讓UX在實用性、舒適性及操控性中取得最佳平衡。

加古慈說，UX承襲部分日本建築「穿透」的設計概念，例如後視鏡下移至車門，讓A柱增加更多透視感，儀表控台的線條自然延伸至車外，內外一氣呵成。至於外傳尾燈設計靈感是出自無敵鐵金剛，她笑說這是車迷猜測，實際的設計是來自飛機，但因著UX產品個性而將線條收得更加內歛。

這次我們在日本AUTOPOLIS賽道試駕UX 200及UX 250h，兩車都配置2.0L引擎，前者具備173hp/20.8kgm最大動力，後者搭配Hybrid系統，擁有178hp/19.3kgm的綜效動力輸出，看似差異不大，其實油耗（16.5km/L、21km/L）與加速（9.2秒/8.5秒）數據差別不小，至於操控感受，UX 200有著更直接的駕馭感，而UX 250h則有不錯的靜肅性。

(中國時報)

手作工藝 樸實療癒開展 出自日本九州廠 LEXUS UX下周台…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。