3女將同天同洞 一桿進洞

2018年11月16日 04:11 中國時報 陳大任 報導

邱齡緹（左）和陳子涵在第16洞打出一桿進洞後，樂不可支。（台灣大哥大提供）

出現機率只有1/12500的一桿進洞，台灣大哥大女子公開賽第一輪已由張亞琦率先開胡，昨（15日）第二回合比賽，陳子涵、邱齡緹與李旻，居然在東華球場的第16洞先後締造一桿進洞，1天內3名選手都打出一桿進洞，且同場比賽2天共4人締造Ace，堪稱世界高球絕無僅有的紀錄，贊助商台灣大哥大當場決定加發10萬元給締造紀錄的3人。

李旻 首輪暫列第一

第一回合並列第一的我國旅美好手李旻昨天的成績卡相當精采，除了一桿進洞的老鷹，另外還有5隻小鳥與4記柏忌，最後繳出69桿，2回合總桿來到低於標準桿7桿的137桿，與昨天擊出67桿佳績的程思嘉暫時並列領先，並以2桿之多領先並列第三的我國選手林子麒與泰國女將汪查娜（Wanchana Poruangrong）。

台灣大表示，昨天打領先組的李旻，出發時就已經知道陳子涵與邱齡緹稍早已在第16洞同組打出一桿進洞，走上第16洞發球台時，還喃喃自語：「今天這種旗位怎麼可能2人打一桿進洞，而且還同一組！」，結果在長度148碼的這一洞，她拿出8號鐵桿打出小右曲球路，小白球落地後彈了一下居然直接滾進洞中，這也是她生涯第5次打出一桿進洞，不過之前的4次不是練習時打出，就是打出時間點不對、只有獎品，「這次一桿進洞收穫最多，感謝台灣大哥大！」

另一方面，業餘時期曾經在東華球場培訓的程思嘉雖然對於球場相當熟悉，但也有1年多沒回球場，昨天她狀況絕佳，全天一共射下6隻小鳥，詭譎的是唯一的柏忌就出現在大出鋒頭的第16洞，她表示：「低潮了近1年，能打出這個成績很開心。今天我沒有想太多，照自己的感覺打，整體都很順。」

陳子涵 首次一桿進洞

陳子涵與邱齡緹在第16洞一個用8號鐵桿、一個用7號鐵桿，相繼一桿開球把球直接送進洞中，形成旗竿還插在洞裡，但球洞裡已有2顆小白球的高球奇景。第一次打出一桿進洞的陳子涵說：「那一桿風由右往左吹，有點順風，我想說拿8號鐵讓風帶球，打出去後我沒有看球落地，但聽到觀眾說一桿進洞！」

落點相同 邱齡緹驚喜

陳子涵才剛打出Ace，沒想到接在她後面開球的邱齡緹也不遑多讓，居然也演出一桿進洞美技，第2次打出一桿進洞的她說：「我看她打出一桿進洞後，本來想說今天晚上有人請客、有東西吃了；沒想到我的7號鐵打出小右曲球後，居然也滾進洞中！」2人開完球走向果嶺後，才發現小白球的落點幾乎一樣，邱齡緹說：「頓時感覺背脊發涼，真玄！」

總獎金高達500萬元台幣、由台灣大哥大連續第2年冠名贊助的「2018年台灣大哥大女子公開賽」，今（16日）將在東華球場進行最後一天第三回合決賽，比賽預計上午7點30分開始開球，領先組李旻、程思嘉與汪查娜預計上午9點5分從第一洞出發。李旻與程思嘉這2位亟欲擺脫低潮的旅美名將，都希望能順利開胡。

(中國時報)