2018年11月16日 04:11 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

在大友克洋於80年代初創作的日本漫畫《AKIRA阿基拉》中，描述經歷核爆後2019年動盪不安的「新東京」，政府正在忙著籌備東京奧運，在這個先進卻墮落的未來都市裡，少年鐵雄被政府軍方抓去實驗時超能力覺醒。明年現實世界即將迎來漫畫故事的2019年，後年日本東京也如漫畫預言般真的即將舉辦奧運，這部奠定日本科幻漫畫地位的《阿基拉》近日也在暌違25年後重新在台灣出版。

開創寫實科幻新格局

導演紀柏舟表示，大友克洋創作《阿基拉》時，正值80年代日本經濟起飛，社會快速成長、百花齊放，「《阿基拉》代表的是少年時代的躁動與叛逆，對於社會不滿的狂暴出口，充滿大膽的象徵和嚮往，當時他才快要30歲，就以鬼斧神工的視覺魄力與富有電影感的分鏡故事，開創了寫實科幻漫畫的新格局。」

大友克洋生於1954年，著名的代表漫畫作品有《童夢》、《阿基拉》等，也執導動畫電影《阿基拉》、《蒸氣男孩》，以及真人電影《蟲師》，在2015年得到法國安古蘭漫畫節終身成就大獎。但他最深植人心的還是《阿基拉》，影響作品無數。像是《阿凡達》導演詹姆斯．卡麥隆執導的《魔鬼終結者2》的機車追逐戲靈感就是源自《阿基拉》，大友克洋更是他最崇拜的日本導演之一。

日本漫畫的視覺革新

紀柏舟表示，大友克洋精準地看出時代背後循環不變的人性，「他在年輕時經歷過學運抗爭，對於日本經濟快速起飛感到不安，對科技發展嚮往又懷抱恐懼，就成了他想像中的2019年新東京都。」《阿基拉》不是一般少年漫畫的英雄成長故事，不只主角之一金田是個小混混，鐵雄更在獲得超能力後崩壞，「故事裡面的愛與希望，都是在破壞毀滅之後，思考本質才會得到。」

紀柏舟表示，大友克洋的《阿基拉》漫畫猶如電影分鏡，在視覺上革新了整個日本漫畫界，「他最初是想做電影但沒有資源，因此畫成漫畫，卻非常像1988年才終於實現動畫電影的夢想，當時花了10億日元、畫了15萬張的動畫手稿完成，更是在宮崎駿之前第一部影響歐美的日本動畫電影。」

(中國時報)