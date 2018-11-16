丁丁闖蘇聯 終於在台出版

2018年11月16日 04:11 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

歐洲漫畫經典《丁丁歷險記》可說在歐洲家喻戶曉，被翻譯成70種語言出版，全球銷量3億5千萬冊。比利時作者艾爾吉（Herge）自1929年起創作出「丁丁」這個勇敢機智的記者偵探角色，更讓筆下角色勇闖蘇聯、剛果、美洲、中國大陸等地冒險。然而過去由於政治因素，系列最早的作品《丁丁在蘇聯》卻未曾在台灣出版，近日終於正式和台灣讀者見面。

比利時駐台辦事處處長范睿可表示，艾爾吉是比利時人的驕傲，年輕記者丁丁為讀者打開了一扇通往世界的窗口，探索未知的疆界、國家和文化，「在小時候學會認字之前，我就很喜歡瀏覽丁丁漫畫裡的圖片，長大後也更能看懂其中的幽默、劇情轉折和連結。實在難以想像1929年1月10日坐著火車到蘇聯的丁丁和米魯，如今竟然要90歲了。」

《丁丁在蘇聯》是全系列的第一本，也是唯一一部未上色的黑白漫畫。報社記者丁丁被派遣到蘇聯實地訪查，卻被政治保衛局盯上，但他勇敢機智的逃過追捕與陷阱，走訪各地，揭發蘇聯政府統治下的真相。由於艾爾吉認為早期作品不成熟，甚至不願意為這本作品上色重新出版，直到1973年才終於再版，是系列作中最少人讀過的一本。

艾爾吉生於1907年，10幾歲就開始畫插畫，22歲時他在《20世紀報》工作，創作出丁丁這個角色，到世界各國冒險、打擊犯罪。最初漫畫只是為了讓報社老闆宣傳政治立場，早期作品甚至帶有種族歧視與偏見，直到1934年畫第5本作品《藍蓮花》時才改變。

艾爾吉當時結識在比利時的大陸留學生、藝術家張充仁，由於那時歐洲普遍認為大陸是未開化、野蠻的地方，在張充仁的介紹下，艾爾吉開始認真研究筆下角色每個遊覽的世界，也首度在歐洲漫畫中呈現中國大陸的樣貌。

艾爾吉的作品中也少不了科幻元素，他在1950年的漫畫中就想像丁丁乘坐火箭到月球探險，比人類真正登陸月球還提早了19年。到他過世的1983年之前，一共創作了24個丁丁系列故事。艾爾吉臨終前未完的遺稿《丁丁和字母藝術》這次也將首次在台出版。

(中國時報)