2018年11月16日 04:11 中國時報 本報訊

哈蘇相機下的登月任務作者／黛博拉．艾爾蘭出版社／啟明出版《哈蘇相機下的登月任務》（啟明出版提供）

台灣地名事典作者／蔡培慧、陳怡慧、陸傳傑出版社／遠足文化《台灣地名事典》（遠足文化提供）

我們都是有歌的人作者／姚謙出版社／聯合文學

有沒有一首歌，陪你走過喜怒哀樂、走過青春、走過起伏？每一首歌的創作都與人有關，從生活中感受，從感受裡發想。歌可以用來記錄人生、傳遞心情，音樂和每個人都息息相關，而我們都在不同的歌裡，也用歌找到自己的人生。

姚謙從〈魯冰花〉談到陳綺貞〈旅行的意義〉，又從鄧麗君的〈我只在乎你〉談到王力宏〈公轉自轉〉，「在創作裡有各種方法，千萬不要擔心自己的想法或文筆是不是很厲害，因為誠實會比炫技的文字更為動人，這是創作的重要核心。」

一首歌是先有詞還是先有曲？詞和曲又是如何互相影響？歌詞的平仄對韻律會產生什麼影響？如何將心情與具體事物揉合，構思歌詞情境，找到節奏秩序？靈感從何而來，怎樣用最精煉的文字在篇幅有限的樂譜中，創造令人難忘的雋永？作詞家姚謙講述30多首經典創作背後的故事。

■哈蘇相機下的登月任務

作者／黛博拉．艾爾蘭

出版社／啟明出版

時間回到1969年7月20日，阿波羅11號成功登陸月球，尼爾．阿姆斯壯和巴茲．艾德林成為史上第一個登上月球表面的人類。知名的月球腳印照片，就是他們用帶在身上的相機「哈蘇500EL」，將這極具代表性的「人類一大步」永遠地保存了下來。

後來阿波羅11號的太空人把3台相機留在月球上直至今日，但他們帶著裝有1400張照片的底片匣回到了地球。書中挑出其中最佳的作品，配上太空人和任務控制中心之間的通話文字，在即將迎來任務50周年紀念之時，為這項人類驚人成就留下美好紀念。

本書先介紹為了能讓太空人攜帶相機至外太空留下影像，哈蘇相機的機體為了適應外太空所進行的製作與改良，後半部則詳實記錄阿波羅11號任務的前期準備、執行，以及最後成功登月的過程。

■台灣地名事典

作者／蔡培慧、陳怡慧、陸傳傑

出版社／遠足文化

「五結鄉」的「結」指的是墾民組織的最小單位，也就是「第五個拓墾區」；「獅球嶺」的地形曾經真的長得像獅子戲球；「北投」以前是凱達格蘭族內北投（Kipatauw）社址，「patauw」意指巫女，傳說中過去曾有巫女住在此地。探索舊地名，可以了解地方的地理、歷史、民俗，追溯先人生活的歷史軌跡，更是台灣歷史發展的縮影。

本書介紹了許多地名的由來，介壽路到凱達格蘭大道，從吳鳳鄉到阿里山鄉，呈現出的意義，不只是改個名字如此簡單，探究其中，可以看出族群意識從虛無中被喚起的生命力。更積極的態度是，我們可以藉著對台灣舊地名的探索，開始認識家鄉的歷史。

書中收錄台灣由北到南、從西到東，包含外島共超過5000則地名辭條，加上珍貴的古地圖與老照片，以及地名小故事專欄，用淺顯的筆觸及說法，讓我們對台灣的人文歷史與自然環境有更深入的瞭解與感動。

(中國時報)